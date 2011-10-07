Binali Yıldırım'dan yeni hava yolu müjdesi!

Ülkemizde temaslarda bulunan Türkiye Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ülkeye 255 km bölünmüş, 145 km 1’inci sınıf yeni yol yapılacağını açıkladı.

Yıldırım yeni havayolu konusundaki düğümün de THY Yönetim Kurulu’nun ülkeye yapacağı ziyaretle çözüleceğini vurguladı. ‘

KKHY ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUÇLANDIRILACAK’: Binali Yıldırım, yeni havayolları konusunda bir noktaya gelindiğini, Rekabet Kurulu’ndan olumlu sonuç alındığını söyledi. Yıldırım, “Bana verilen bilgiye göre, önümüzdeki hafta THY yönetimi burada gayrı resmi bir toplantı yaparak konuyu sonuçlandıracaktır. Bu yeni modelin hava taşımacılığına yeni bir nefes ve katkı sağlayacağını ümit ederim. İnşallah geçmiş hatalar tekrarlanmaz ve yeni şirket faaliyetlerine başlar” dedi.

BAKAN YILDIRIM’DAN KOMUTANLARA ZİYARET: Öte yandan Bakan Yıldırım adadan ayrılmadan önce Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Adem Huduti ve Boğaz Şehitliği'ni de ziyaret etti. Yıldırım’ı, şehitliğe gelişinde, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı ile diğer askeri ve sivil yetkililerce karşılandı. Ziyaret nedeniyle düzenlenen törende, Yıldırım'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Daha sonra şehitlikle ilgili bilgi takdim edildi.