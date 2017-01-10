Çin'in kuzeyinde bulunan Şanşi eyaletindeki bin 315 firmaya hava kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle para cezaları verildi.



BİN 315 FİRMAYA CEZA..







Çin'in kuzeyinde bulunan Şanşi eyaletindeki bin 315 firmaya hava kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle para cezaları verildi.

Şinhua ajansı, ülkenin en büyük kömür üretim kapasitesine sahip olan bölgede ağır hava kirliliğinde ihmalleri olan bin 315 firmaya 21,5 milyon yüen (yaklaşık 3,1 milyon dolar) para cezası kesildiğini duyurdu. 33 işletme yetkilisinin de ceza aldığı soruşturmalar kapsamında 200'den fazla küçük ölçekli işletmeye kapatma, 95 firmaya da üretimi geçici olarak durdurma talimatı verildi.

Diğer yandan Çin'de özellikle kış aylarında hava kirliliğinin en yoğun olduğu Şanşi eyaletinin bazı bölgelerinde havadaki kükürt dioksit oranı, metreküp başına 1303 mikrograma çıkarak Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "sağlıklı" kabul ettiği 20 mikrogram sınırının 65 kat üzerine çıktı.

Kömür ve endüstriyel atıkların yanması sonucu oluşan kükürt dioksit, özellikle çocuk ve yaşlılarda, solunum, akciğer ve kalp rahatsızlığı olanlarda ölümcül etkilere yol açabiliyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi, kirliliğin önlenmesi amacıyla 2020'ye kadar yenilenebilir enerjiye 2,5 trilyon yüen (361 milyar dolar) yatırım yapacağını açıklamıştı.

Ülke, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Dünyada sera etkisi yaratan gazların salımında ilk sırada yer alan Çin'de halk, son üç yıldır ciddi hava kirliliği tehdidi altında yaşıyor.

1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Araştırmalara göre, halkın yüzde 38'i, Çevre Koruma Ajansının "sağlıksız" olarak nitelediği hava kirliliği koşullarında yaşamını sürdürüyor.