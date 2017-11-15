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15 Kasım 2017 Çarşamba 10:58

Bill Gates'ten 50 Milyon Dolar Bağış!

Bill Gates'ten 50 Milyon Dolar Bağış!

Bill Gates'ten 50 Milyon Dolar Bağış!
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Microsoft'un sahibi milyarder Bill Gates, Alzheimer hastalığının bir tedavisi olduğuna inandığını belirterek, Alzheimer araştırması için bağışta bulunacağını açıkladı.

Alzheimer hastalığı, yakın zamanda dünyayı tehdit edebilecek en önemli hastalıklardan birisi. Ancak hastalığı durdurabilecek bir tedavi henüz yok.

ALZHEIMER ARAŞTIRMALARINA BAĞIŞTA BULUNACAK
Bill Gates, CNN International'a verdiği röportajda teknoloji alanındaki yeniliklerinden sonra, Alzheimer hastalığının bir tedavisi olduğuna inandığını ve bunun için araştırmalara bağışta bulunacağını söyledi.

DHA'nın haberine göre; beyindeki iki hücrenin işlevlerini durdurup birbirlerine geçmesi sebebiyle beyinde değişikliklere yol açan Alzheimer hastalığı alanında yapılan araştırmaların, her zaman bu hücrelere yoğunlaştığını söyleyen Gates, daha özgün bir araştırma sistemine inandığını söyledi.

BILL GATES: "HASTALIĞIN BİR ÇÖZÜMÜ OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Bunama Keşif Fonu (Dementia Discovery Fund) ismindeki yarı özel yarı devlet araştırma ortaklığına 50 milyon dolar bağışta bulunan Gates, beynin bağışıklık sistemini harekete geçiren hücreler üzerine yoğunlaşmanın sonuç vereceğine inandığını söyledi. Röportajda konuyla ilgili Gates, "Hastalığın bir çözümü olduğuna inanıyorum. Herhangi bir gelişme, şu an olduğumuz nokta için büyük bir ilerleme olur. Uzun zamanlı hedef tedaviyi bulmak. Bilim ve gelişmelerle, dünyadaki bütün zorlu problemlerin zamanla çözüleceğine inanıyorum" dedi.

Şu an Alzheimer hastalığı, dünyada bunamanın en çok görülen tipi ve ABD'de en yaygın altıncı ölüm sebebi olarak birçok kişi için tehlike arz ediyor. Şu an Amerika'daki beş milyon Alzheimer hastası, bir tedavisi olmayan hastalığın bakımı için her sene yaklaşık üç yüz milyon dolar harcıyor.

 
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