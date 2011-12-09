Bilişim Zirvesi 2011 Girne'de Gerçekleştiriliyor

ADEO Bilişim Danışmanlık Hizmetleri’nin organizasyonuyla Microsoft, HP ve Arena işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Bilişim Zirvesi 2011’ bugün Cratos Premium Hotel’de başladı.

“Geleceğin @ Hali” teması adı altında bu yıl ikincisini gerçekleştirilen ve dünyadaki en son teknolojik gelişmelerin Kuzey Kıbrıs’taki işletmelere tanıtıldığı Bilişim Zirvesi 2011’de, işletmelerin hangi teknolojilere yatırım yapmaları ve bu alandaki yenilikler ele alınacak.

Saat 10:30’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener ile ADEO Kıbrıs Genel Müdürü Murat Teksöz’ün açılış konuşmalarıyla start alan Bilişim Zirvesi 2011’de, sunumlar yapılıyor. Canlı uygulamalar da mobil ‘DemoVan’ aracılığıyla gösterildi.

YELDENER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, açılışta yaptığı konuşmada, KKTC’de bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda son dönemlerde önemli gelişmeler yaşandığını ifade ederek, bilişim ile iletişim teknolojilerini etkin kullanan ülkelerin sağladıkları verimlilik artışıyla uluslararası rekabette avantaj sağladığını kaydetti.

KKTC’nin, ambargolara rağmen küresel rekabette avantaj sağlaması, dünya pazarından daha fazla pay alabilmesi, toplum refahının artması için bilişim ekonomisi ile bilgi toplumuna geçilmesine yönelik politikalar belirlenmesi gerektiğini belirten Yeldener, bakanlığın bu konuda çalışma başlattığını söyledi..

Samandağ İskele arasında faaliyete giren fiber optik hat ile KKTC’nin dış dünya ile kesintisiz bağlantı kapasitesini arttırdığını ve daha güvenli hale geldiğini aktaran Yeldener, ülkedeki telekomünikasyon altyapısı ve yasal mevzuatının da çağın gereklerine uygun hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KKTC’nin iletişim altyapısının 2012 Mart ayı sonunda kadar yenilenerek modernleştirilmesi ve diğer AB ülkeleriyle entegrasyonunun kolaylıkla yapılabilmesi için yeni nesil IP tabanlı ‘next generation Network’ün hayata geçirileceğini ifade eden Müsteşar Yeldener, bu sistemin telekomünikasyon altyapısında verilecek hizmetlerinin omurgasını oluşturacağını dile getirdi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin liberalleşerek çağın gereklerine uygun hale gelmesi için de bakanlığın uğraş içinde olduğunu belirten Yeldener, AB muktesebatıyla uyumlu elektronik haberleşme yasasının kısa süre içinde meclise sunulacağını ayrıca kısa bir süre içinde bilişim suçları mevzuatı oluşturmak için da çalışma başlatılacağını kaydetti.

Bakanlık olarak, vizyonlarının, bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelen, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alama süreçleriyle daha fazla üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke yaratmak olduğunu belirten Yeldener, bu kapsamda, sosyal dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuzu, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü, kamu yönetiminde modernizasyon, küresel rekabetçi bilgi teknolojileri sektörü , rekabetçi yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi öncelikleriyle çalışma yaptıklarını vurguladı.

TEKSÖZ

ADEO Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Kıbrıs Genel Müdürü Murat Teksöz ise bu yıl 2’ncisini düzenledikleri “Bilişim Zirvesi 2011”in bilişim konusunda faaliyet gösteren firmaların biraraya gelerek işbirliklerini geliştirmeye ve bu alanda yaşanan en yeni gelişmelerin paylaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede katılımcıların yeni bakış açısı kazanarak önemli geri dönüşler elde edeceğine inanç belirten Teksöz, zirvenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na teşekkürlerini sundu.