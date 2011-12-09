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Bilişim Zirvesi 2011 Girne'de Gerçekleştiriliyor

'Bilişim Zirvesi 2011' bugün Cratos Premium Hotel'de başladı

Bilişim Zirvesi 2011 Girne'de Gerçekleştiriliyor

'Bilişim Zirvesi 2011' bugün Cratos Premium Hotel'de başladı

09 Aralık 2011 Cuma 15:09
Bilişim Zirvesi 2011 Girne'de Gerçekleştiriliyor
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ADEO Bilişim Danışmanlık Hizmetleri’nin  organizasyonuyla Microsoft, HP ve Arena işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Bilişim Zirvesi 2011’ bugün Cratos Premium Hotel’de başladı.

“Geleceğin @ Hali” teması adı altında bu yıl ikincisini gerçekleştirilen ve dünyadaki  en son teknolojik gelişmelerin  Kuzey Kıbrıs’taki işletmelere tanıtıldığı Bilişim Zirvesi 2011’de, işletmelerin  hangi teknolojilere yatırım yapmaları ve bu alandaki yenilikler ele alınacak.

Saat 10:30’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener  ile ADEO Kıbrıs Genel Müdürü Murat Teksöz’ün açılış konuşmalarıyla start alan Bilişim Zirvesi 2011’de, sunumlar yapılıyor. Canlı uygulamalar da mobil ‘DemoVan’  aracılığıyla gösterildi.

YELDENER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı  Suat Yeldener, açılışta yaptığı konuşmada, KKTC’de bilişim ve iletişim teknolojileri  konusunda son dönemlerde önemli gelişmeler yaşandığını ifade ederek, bilişim ile  iletişim  teknolojilerini  etkin  kullanan ülkelerin sağladıkları  verimlilik artışıyla  uluslararası rekabette avantaj sağladığını kaydetti.

KKTC’nin,  ambargolara rağmen  küresel rekabette avantaj sağlaması, dünya pazarından daha fazla pay alabilmesi, toplum refahının artması için  bilişim ekonomisi ile  bilgi toplumuna geçilmesine yönelik  politikalar belirlenmesi  gerektiğini belirten Yeldener, bakanlığın bu konuda çalışma başlattığını söyledi..

Samandağ İskele arasında faaliyete giren  fiber optik hat ile KKTC’nin dış dünya ile kesintisiz  bağlantı kapasitesini  arttırdığını ve daha güvenli hale geldiğini aktaran Yeldener, ülkedeki telekomünikasyon altyapısı ve yasal mevzuatının da çağın gereklerine  uygun hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KKTC’nin  iletişim altyapısının  2012 Mart ayı sonunda  kadar yenilenerek  modernleştirilmesi ve diğer AB ülkeleriyle  entegrasyonunun  kolaylıkla yapılabilmesi için  yeni nesil  IP tabanlı  ‘next generation  Network’ün hayata geçirileceğini ifade eden  Müsteşar Yeldener, bu sistemin  telekomünikasyon  altyapısında verilecek hizmetlerinin  omurgasını oluşturacağını dile getirdi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin  liberalleşerek  çağın gereklerine uygun hale gelmesi için de  bakanlığın uğraş içinde olduğunu belirten Yeldener, AB  muktesebatıyla uyumlu elektronik haberleşme yasasının kısa süre içinde meclise sunulacağını ayrıca kısa bir süre içinde bilişim suçları mevzuatı oluşturmak için da çalışma başlatılacağını kaydetti.

Bakanlık olarak, vizyonlarının,  bilim ve teknoloji  üretiminde odak noktası  haline gelen, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alama süreçleriyle  daha fazla üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke yaratmak olduğunu  belirten Yeldener, bu kapsamda, sosyal dönüşüm,  bilgi ve iletişim teknolojilerinin  iş dünyasına nüfuzu, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü,  kamu yönetiminde modernizasyon, küresel rekabetçi bilgi teknolojileri sektörü , rekabetçi yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi öncelikleriyle çalışma yaptıklarını vurguladı.

TEKSÖZ

ADEO Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Kıbrıs Genel Müdürü Murat Teksöz ise bu yıl  2’ncisini düzenledikleri  “Bilişim Zirvesi 2011”in bilişim konusunda faaliyet gösteren firmaların  biraraya gelerek işbirliklerini geliştirmeye ve bu alanda yaşanan en yeni gelişmelerin paylaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede  katılımcıların  yeni bakış açısı kazanarak  önemli geri dönüşler elde edeceğine inanç belirten  Teksöz, zirvenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na  teşekkürlerini sundu.

Son Güncelleme: 09.12.2011 15:09
Anahtar Kelimeler:
GirneTeknolojiBilişim ZirvesiCratos Hotel
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