banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89469
ALTIN
193.193
DOLAR
4.8379
STERLİN
6.3519
EURO
5.6321
Enginel 3 gün daha tutuklu kalacak
ENGİNEL 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
TRAFİĞE KAPALI YOL
Park halindeki araç alev aldı
PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
Ayni tarlayı farklı kişilere sattı
AYNİ TARLAYI FARKLI KİŞİLERE SATTI
banner282

Bilim insanları yeni bilgilere ulaştı!

1991 yılında İtalya - Avusturya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde keşfedilen 'Buz Adam Ötzi' hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bilim insanları, bu kez de Ötzi'nin son yemeğinin ne olduğunu keşfetti.

Bilim insanları yeni bilgilere ulaştı!

1991 yılında İtalya - Avusturya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde keşfedilen 'Buz Adam Ötzi' hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bilim insanları, bu kez de Ötzi'nin son yemeğinin ne olduğunu keşfetti.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:34
Bilim insanları yeni bilgilere ulaştı!

Keçi yağı, yabani geyik, buğday ve eğreltiotu… Bunlar 5300 yıl önce yaşamış olan Buz Adam Ötzi’nin son yemeğiydi. Bilim insanları 1991 yılında İtalya – Avusturya sınırındaki Ötztal Alpleri’nde keşfedilen Ötzi hakkında yeni bilgiler elde etmeye devam ediyor.

Bedeni buzulların altında donan adam, dünyanın en eski ve en iyi korunan mumyalarından biri olarak tarihe geçti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bedeni üzerinde daha önce yapılan araştırmalar Ötzi’nin neler yemiş olabileceğine dair ipuçları vermişti, ancak midesi üzerinde yapılan son araştırmada çok daha detaylı bilgilere ulaşıldı.

Ötzi’nin son olarak yabani keçi yağı, kızıl geyik eti, einkorn adı verilen eski bir buğday ve zehirli eğreltiotu yediği ortaya çıktı.

Menüdeki yağ oranı yüzde 50. Yani günümüz perhizlerindeki yüzde 10’luk yağ oranının çok üstünde.

İtalya Bolzano’daki mumya araştırma ekibinden Dr Frank Maixner “Avlandığı yüksekliği göz önünde bulundurursak, bu şekilde bir enerji kaynağına ihtiyaç duyması normal” diyor. “Bunu yapmanın en iyi yolu da yağ almak; yağ, zor koşullarda hayatta kalmak için gerekli enerjiyi sağlar”.

Bakır Çağı’nda insanlar ne yiyordu?

Sonuçları Current Biology’de yayımlanan araştırma, Bakır Çağı’nın mönüsünde neler olduğuna dair bir fikir veriyor.

Ötzi’nin yediklerine yönelik daha önce detaylı araştırma yapılamamasının nedeni, mumyanın midesinin yeni bulunmuş olması.

Bedeninin mumyalaşma şekli nedeniyle Ötzi’nin midesi bulunması gereken yerde değildi.

Ötzi’nin midesinde detaylı inceleme yapan bilim insanları midedeki yağın süt ürünlerinden değil, Alplerde yaşayan dağ keçisinden geldiğini ortaya çıkardı.

Dr Maixner “Ötzi’nin diyeti iyi dengelenmiş karbonhidrat, protein ve yağlardan oluşuyor. Sindirdiği yüksek yağ oranı şaşkınlık verici” diyor.

Ancak bu diyetin Ötzi’nin vücuduna zarar vermiş olduğu da ortaya çıktı. Ötzi’nin bazı atardamarlarında tıkanma olduğu tespit edildi.

Vücudunda yara izleri bulunan Ötzi’nin bir savaşta öldüğü tahmin ediliyor.

Ötzi bitkisel ilaç mı kullanıyordu?

Ötzi’nin midesinde bulunan eğreltiotunu ise bitkisel ilaç olarak kullanılıyor olabileceği tahmin ediliyor.

Bir diğer olasılık ise Ötzi’nin yemeğini eğreltiotu yapraklarına sarıp yiyor olabileceği.

Buz adam Ötzi’nin yabani eti çiğ ya da kurutulmuş olarak yediği tahmin ediliyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp’ta yeni dönem başladı! Yönlendirilen mesajlarda ‘iletildi’ özelliği nasıl çalışıyor?
WhatsApp’ta yeni dönem başladı! Yönlendirilen mesajlarda ‘iletildi’ özelliği nasıl çalışıyor?
Aralarına büyük ikramiye girdi! “Mahkemede görüşürüz”
Aralarına büyük ikramiye girdi! “Mahkemede görüşürüz”
Havada panik anları… Kaptan elektronik sigara içince olanlar oldu!
Havada panik anları… Kaptan elektronik sigara içince olanlar oldu!
Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan Trump Ve Kim'e Sıkı Çalışma Çağrısı
Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan Trump Ve Kim'e Sıkı Çalışma Çağrısı
Fransa'da Yerel Makamlardan Fetö'ye Mali Destek
Fransa'da Yerel Makamlardan Fetö'ye Mali Destek
AB Komisyonu Başkanı, NATO zirvesinde ayakta durmakta zorlandı
AB Komisyonu Başkanı, NATO zirvesinde ayakta durmakta zorlandı
Japonya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 200’e yükseldi
Japonya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 200’e yükseldi
Suudi Arabistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Suudi Arabistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Deyrizor'a hava saldırısı: 35 ölü
Deyrizor'a hava saldırısı: 35 ölü
Nijerya'da Fillerin saldırısı 2 can aldı
Nijerya'da Fillerin saldırısı 2 can aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim