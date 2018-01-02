banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117524
ALTIN
159.481
DOLAR
3.7666
STERLİN
5.1161
EURO
4.5380
GAZİMAĞUSA’DA BİR KİŞİ KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURDU…
Mağusa'da Kurşunlama: 1 Ağır Yaralı
Baltalı Çete Yakalandı
Baltalı Çete Yakalandı
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
4 KİŞİ YARALANDI
4 Kişi Yaralandı
banner256

Bilim Dünyasından Kara Deliklerle İlgili Önemli Sonuç

Bilim Dünyasından Kara Deliklerle İlgili Önemli Sonuç

02 Ocak 2018 Salı 23:24
Bilim Dünyasından Kara Deliklerle İlgili Önemli Sonuç
banner238

ABD'li bilim insanlarının yeni bir araştırmasının sonuçları, her büyük galaksinin merkezinde bir kara delik olduğunu ve Güneş'in bir milyon katı büyüklüğe sahip bu kara deliklerin yıldız oluşumlarını durdurabileceğini ortaya koydu.

“Süper kütleli” kara delikler, yıldızların kütleleri üzerindeki yerçekimsel etkenlerle varlıklarını belli ederken, bazı durumlarda aktif galaktik çekirdeklerinden aldıkları enerji radyasyonuyla da aynı eylemi gerçekleştirebiliyor. Bilim insanları aktif galaktik bir çekirdekten evrene sızan enerji radyasyonun, ısı yayarak ve yıldızların oluşmasını sağlayan gazı dağıtarak yıldız oluşumuna etki ettiğini düşünüyor fakat konuya ilişkin gözlemsel kanıt bulamıyordu.

Kaliforniya Üniversitesi Profesörü Jean Brodie, “Eylemin nasıl oluştuğunu bilmeden, simülasyonlar aracılığıyla oluşumu anlamaya çalışıyorduk; ilk kez evren tarihinde bir kara deliğin yıldız oluşumu üzerindeki etkisini gözlemleyebildik” dedi. Araştırma sonuçları, evren tarihi boyunca kara deliklerin ve yıldız oluşumlarının sürekli bir etkileşim halinde olduğunu ortaya koyarken, evren geliştikçe oluşan bütün yıldız jenerasyonlarının kara deliklerden etkilendiğini gösterdi.

San Jose Üniversitesi’nde Gökbilimci Aaron Romanowsky de, yıldız oluşumlarını engelleyen kara deliklerin doğasının henüz tam olarak bilinmediğini söyledi ve “Galaksideki bir kara deliğin enerji söndürmesinin birden fazla yolu var. Yıldızların sönmesiyle ilgili bilim insanlarının birçok teorisi bulunuyor fakat bu tarz oluşumlarının ana doğasını anlamak için halen birçok çalışma yapılması gerekiyor” dedi.

Son Güncelleme: 03.01.2018 00:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın En Çirkin Gelini Diyorlardı! Şimdiki Hali İse…
Dünyanın En Çirkin Gelini Diyorlardı! Şimdiki Hali İse…
Göyaşlarınızı Tutamayacaksınız! Evlendikten 18 Saat Sonra Öldü
Göyaşlarınızı Tutamayacaksınız! Evlendikten 18 Saat Sonra Öldü
Genç Model Bekaretini Sattı! İşte İlginç Nedeni
Genç Model Bekaretini Sattı! İşte İlginç Nedeni

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim