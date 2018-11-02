Bilgisayar korsanları 81 bin kişinin Facebook yazışmalarını yayımladı

Ellerinde 120 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri olduğunu iddia eden bilgisayar korsanları, 81 bin hesabın özel mesajlarını yayımladı.

BBC’nin haberine göre, bu bilgilere zararlı tarayıcı uzantılarıyla ulaşıldığı tahmin ediliyor.

Facebook, siteye sızılmadığını ancak daha fazla hesabın etkilenmemesi için ilave önlemler alındığını açıkladı.

Ele geçirilen hesapların çoğu Rusya ve Ukrayna'da

BBC'nin ulaştığı bilgiler, bilgileri ele geçirilen kullanıcıların büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna'da olduğuna işaret ediyor.

Ancak ABD, İngiltere, Brezilya ve başka ülkelerden de bazı kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği belirtiliyor.