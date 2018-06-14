Bikinili kızlar yüzünden maç izleyemeyecekler!

Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan'ın turnuva yayınları esnasında televizyona yansıyacak bikinili ya da "uygunsuz" kıyafet giyen kadınları sansürleyeceği iddia edildi. Daha önce dünyaca ünlü güreş organizasyonu olan WWE'de kadın güreşçilerin görüntülerini yayınladığı için özür dileyen Suudi hükümetinin bu sefer fotoğrafları ve videoları silebileceği düşünülüyor.





BİKİNİLİ TARAFTARLAR SUUDİLER İÇİN SIKINTI

Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan'ın turnuva yayınları esnasında televizyona yansıyacak bikinili ya da "uygunsuz" kıyafet giyen kadınları sansürleyeceği iddia edildi. Daha önce dünyaca ünlü güreş organizasyonu olan WWE'de kadın güreşçilerin görüntülerini yayınladığı için özür dileyen Suudi hükümetinin bu sefer fotoğrafları ve videoları silebileceği düşünülüyor.

BİKİNİLİ TARAFTARLAR SUUDİLER İÇİN SIKINTI

Kendileri de kupaya katıldığı için yayın yapmama seçeneğini kullanamayan Suudi Arabistan'ın nasıl bir tedbir alacağı merakla bekleniyor. Ülkenin bikinili kadınları ekranda göstermemek için yayın erteleme yoluna gidebileceği de konuşuluyor.