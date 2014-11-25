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Biden'ın Türkiye Ziyareti

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye'de hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı çok uzun süren görüşmelerin, "ABD ile Türkiye arasında varolan güçlü ittifakın göstergesi" olduğunu belirtti.

Biden'ın Türkiye Ziyareti

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye'de hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı çok uzun süren görüşmelerin, "ABD ile Türkiye arasında varolan güçlü ittifakın göstergesi" olduğunu belirtti.

25 Kasım 2014 Salı 09:29
Biden'ın Türkiye Ziyareti
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BEYAZ SARAY: "HEM CUMHURBAŞKANI (ERDOĞAN) HEM DE BAŞBAKAN (DAVUTOĞLU) İLE ÇOK UZUN SÜREN GÖRÜŞMELER, ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA VAR OLAN GÜÇLÜ İTTİFAKIN GÖSTERGESİ"

 Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye'de hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı çok uzun süren görüşmelerin, "ABD ile Türkiye arasında varolan güçlü ittifakın göstergesi" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın brifinginde Biden'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili soru üzerine, "Orada hem Cumhurbaşkanı (Erdoğan) hem de Başbakan (Davutoğlu) ile çok uzun süren görüşmeleri oldu. Bu bence birkaç şeye işaret ediyor. Birincisi, ABD ile Türkiye arasında varolan güçlü ittifakın göstergesi. Ayrıca, Başkan Yardımcısı'nın kişisel düzeyde bu iki liderle arasında güçlü ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor. Bunun yanında da Suriye'de varılacak netice ve IŞİD'in zayıflatılması ve nihayetinde bertaraf edilmesinin Türkiye açısından ne kadar büyük önem taşıdığının işareti" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye ile uzun bir sınırının bulunduğuna dikkati çeken Earnest, Türkiye'nin ayrıca şu anda çok ciddi düzeylere varan bir insani durumla başetmekte olduğuna değindi. Earnest, IŞİD'le mücadelede Türk ve Amerikalı yetkililer arasındaki kapsamlı istişarelerin bundan sonra da devam edeceğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Basınla İlişkiler Direktörü Jeff Rathke de günlük basın brifinginde benzer soru üzerine, Türkiye'nin insani boyut olsun, yabancı terörist savaşçılar, para akışlarının önüne geçilmesi, eğit ve donat programına ev sahipliği yapması olsun IŞİD'le mücadelenin her boyutunda kilit bir ortak olduğunu vurguladı.

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