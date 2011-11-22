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Bıçaklı Şonya'nın Açıklamalarını Kınadı

DP Genel Sekreteri Bengü Şonya’nın açıklamalarını kınadı

Bıçaklı Şonya'nın Açıklamalarını Kınadı

DP Genel Sekreteri Bengü Şonya’nın açıklamalarını kınadı

22 Kasım 2011 Salı 11:20
Bıçaklı Şonya'nın Açıklamalarını Kınadı
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Türk-Sen Genel Başkanı ve Sendikal Platforum Sözcüsü Arslan Bıçaklı, DP Genel Sekreteri Bengü Şonya’nın açıklamalarını kınadı.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklmada, Bengü  Şonya’nın bir açıklamasında, “Sendikal Platforum’un inandırıcılığının bittiği ve bazı sendika başkanlarının televizyon kanallarında yalnızca şov

yaptığına” dair ifadeler kullandığını savunarak, “Hayatında hiçbir eyleme katılmayan, hiçbir zaman halkın içinde olmayan, politikayı yalnızca kişisel çıkarları için kullanan ve hasbelkader

ansızın kendini bir partinin Genel Sekreteri olarak bulan bu tür kişilerin ne partilerine ne de topluma verecek hiçbir şeyleri olmadığını” iddia etti.

Bıçaklı, şöyle dedi:

“Sayın Şonya’ya sormak isterim: Sen bir partinin koskoca Genel Sekreteri olduğunu söylüyorsun, bu toplumu bu hükümetin elinden kurtarmak için bu güne kadar ne eylem planlayıp yaptın veya hangi eylemi planlayarak katıldın ve bundan sonraki eylem planın nedir? Sayın Şonya’nın önce aynaya bakmasını, sonra başkasını eleştirmesini tavsiye ederim…

Sayın Bengü  Şonya  sendikaların inandırıcılığının bittiğini iddia ederek ve sendikal platforma saldırarak aslında hükümete hizmet eden  açıklamalar yapmaktadır ve topluma sahip çıkanlara haksız eleştiriler yapacağına esas görevini yaparak topluma sahip çıkması gerekenlerden biri olduğunu unutmuş görünüyor. Bu tür saldırıları  yalnızca görevlerini bilmeyen ve yapamayan aciz insanlar yapar…”

Son Güncelleme: 22.11.2011 11:20
Anahtar Kelimeler:
Türk-senBıçaklışonya
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