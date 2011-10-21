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Bıçaklı: Kıto'nun hala özelleştirmeyi desteklemesini anlamıyoruz

Özelleştirmelerle ilgili onay almadan özelleştirme yapma yetkisinin olmadığını da savunuyoruz

Bıçaklı: Kıto'nun hala özelleştirmeyi desteklemesini anlamıyoruz

Özelleştirmelerle ilgili onay almadan özelleştirme yapma yetkisinin olmadığını da savunuyoruz

21 Ekim 2011 Cuma 16:39
Bıçaklı: Kıto'nun hala özelleştirmeyi desteklemesini anlamıyoruz
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Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “özelleştirmelerden dolayı ülkede yaşanan olumsuzluklara rağmen, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) hala daha özeleştirmeyi büyük bir hararetle desteklemesini anlamakta güçlük çektiklerini” belirtti.

Bıçaklı, yazılı açıklamasında, KTTO özelleştirmelerin kendilerine fayda sağlayacağını düşünüyorsa, yabancı sermayenin kesinlikle buna izin vermeyeceğini er geç anlayacağını savunarak, Kıbrıs Türk toplumuna ait olan ve gerek ekonomik, gerekse stratejik öneme haiz güzide kuruluşların, özelleştirme adı altında birilerine “peşkeş çekilmesine”, Türk-Sen olarak karşı olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti. Bıçaklı şöyle dedi:

Hükümetin özelde çalışanlardan genelde ise Kıbrıs Türk toplumundan özelleştirmelerle ilgili onay almadan özelleştirme yapma yetkisinin olmadığını da savunuyoruz.

Özelleştirmenin, ülke ekonomisine hiç bir artı getirisi olmazken, çalışanlar üzerinde yaratmış olduğu yıkımı da her gün yaşayarak görmekteyiz. Hükümeti, bu kurumlar üzerinde oynadığı oyunlardan derhal vazgeçmeye ve özerk bir yapıya kavuşmaları hususunda, gereğini yapmaya davet ederiz.”

Son Güncelleme: 21.10.2011 16:39
Anahtar Kelimeler:
HükümetözelleştirmeKıtoOnay
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