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Biberona Zehir Koyarak Kızını Öldüren Anneye Müebbet!

2 yıl önce kaldığı otelde 4 yaşındaki kızı

Biberona Zehir Koyarak Kızını Öldüren Anneye Müebbet!

2 yıl önce kaldığı otelde 4 yaşındaki kızı

02 Aralık 2014 Salı 21:24
Biberona Zehir Koyarak Kızını Öldüren Anneye Müebbet!
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Biberona zehir koyarak kızını öldüren anneye müebbet!
4 yaşındaki kızını biberonuna ilaç koyarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan anne, müebbet hapis cezası çarptırıldı


Sultanahmet'te 2 yıl önce kaldığı otelde 4 yaşındaki kızı Tanya Su Yılmaz'ı zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen anne Nur Şahin'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Şahin'in öz kızı Tanya Su Yılmaz'ı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini gözönüne alan mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, müebbet hapis cezasına çevirdi. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nur Şahin ve hayatını kaybeden Tanya Su Yılmaz'ın babaannesi Gönül Ateş hazır bulundu.



"2,5 YILDIR MAHKEMEDE HEP O GÜNÜ YAŞAYARAK GEÇİRİYORUM"
Sanık Şahin savunmasında, "2,5 yıldır mahkemede hep o günü yaşayarak geçiriyorum. Benim o gün yaşadığım acıları bir çok kişi aynı şekilde burada benimle birlikte yaşıyor. Fakat hiçkimse bunu benim kadar yaşamamaktadır" dedi. Olay günü eski eşi Ayhan Yılmaz'ın saldırısına uğradığını söyleyen Sanık Şahin, "Kendisi beni duşun altına soktuğu için ben kendime geldim. Ben kızımı ölü gördüğümde de aynı durumdaydım. Ne kadar zaman sonra kendime geldiğimin farkında bile değildim.
Benim birlikte olduğum bütün varlığım olan kızımı o halde görünce ve öldüğünü anlayınca intihar etmeyi düşündüm. Burada tutuklu olarak yargılanmama en büyük neden olan mektubu da ne duygularla ne şekilde yazdığımı hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.
"İSTERDİM Kİ İHMAL NEDENİYLE BANA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLSİN"
"Yaşananların tamamının Ayhan'ın suçu olduğunu düşündüm" diyen sanık Şahin, "Bundan dolayı acı çekmesi için mektubu yazdım. Sonra intihara kalkıştım. Bu intiharımdan sonra yine cezaevinde de intihar etmeyi denedim. Bu suçun üzerime yapışıp kalmaması için yaşamam gerektiğine karar verdim.
Şu anda ayakta kalabiliyorsam suçsuzluğumu kanıtlama uğruna sürdürmüş olduğum bir mücadele için ayaktayım. Bu mücadelemi sürdüreceğim. İsterdim ki ihmal nedeniyle bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin buna bir şey demezdim. Fakat "kasten öldürmekten" dolayı suçlandığım için suçlamayı reddediyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Sanığın öz kızı Tanya Su Yılmaz'ı, "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın yargılama sürecindeki davranışları, sabıkasız olmasını gözönüne alarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nur Şahin'in, eşi Ayhan Yılmaz'la anlaşarak boşandığı, Tansu Su Yılmaz'ın velayetinin babaya verildiği anlatıldı. İddianamede, şüpheli Nur Şahin'in, eşi Ayhan Yılmaz'ın başka kadınla ilişki kurduğunu öğrenmesi üzerine bunalıma girdiği anlatıldı.
Olay günü 11 Temmuz 2012 babaannesinin yanında bulunan kızı Tanya Su Yılmaz'ı alarak Sultanahmet'e geldiği anlatılan iddianamede, Şahin'in kızı ile otelin 3. katında bulunan 1306 no'lu odaya yerleştiği anlatıldı. Şahin'in , biberon şişesine koyduğu ilacı çocuğuna içirip zehirleyerek öldürdüğü ifade edilen iddianamede, banyodan aldığı havlu ile çocuğunun yüzünü kapattığı ve şüpheli Şahin'in de bir miktar ilaç aldığı anlatıldı.
Şüpheli Şahin'in "Sen bugün hem karnımdaki çocuğu öldürdün hem de o bıçağı çekerek beni. Ne düzelecek Ayhan, cinnet diyorsun ama içini boşalttın. Yok yok bana hiç inanmadın. Bak bende senin kadar adileştim. Yüzümü düşürdüm. İstediğin gibi olamadım. Özür dilerim. Yokum artık.
Seni gibi berbat bir adama kızımı bırakmam o hep benimle olacak. o senin değil biz hiç senin olmadık. Sen ne büyük yalancıymış-sın. Lanet olsun sana lanet. Mezarıma tükür yüzüme tükürdüğün gibi bitti. Senin kafanı şişirip bunaltacak Nur yok artık" yazılı el yazısı ile yazılmış intihar notu bırakarak otelin 3. katın penceresinden kendisini boşluğa bırakarak intihara teşebbüs ettiği, ancak yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi. İddianamede, sanık Nur Şahin hakkında öz kızı Tanya Su Yılmaz'ı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.  

Son Güncelleme: 02.12.2014 21:27
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