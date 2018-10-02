Bhutanlı Yapışık İkizler Ameliyatla Ayrılıyor

Doğu Himalayalar'daki Asya ülkesi Bhutan'da karınlarından yapışık dünyaya gelen 14 aylık ikizler Nima ve Dawa birbirinden ayrılmaları için Avustralya'nın Melbourne kentinde ameliyat edilecek.



Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, Önce Çocuklar Vakfı (Children First Foundation) sponsorluğunda Bhutan'dan Avustralya'ya getirilen karınlarından yapışık ikiz kızlar Nima ve Dawa, hayatlarına tek devam edebilmeleri için ameliyata alınacak.



Karınlarından yapışık olarak dünyaya gelen ve sadece karaciğeri paylaştıkları belirlenen ikizlerin Melbourne Kraliyet Çocuk Hastanesinde (RCH) gerçekleştirilecek ameliyatına doktorların aylardır hazırlık yaptığı açıklandı.



Nima ve Dawa'nın ameliyatını gerçekleştirecek ekibin başındaki Kraliyet Çocuk Hastanesinin başcerrahı Mark O'Brien, yaptığı açıklamada, "Çekilen filmlerden ve doktorlarla görüşmelerimizden ikizlerin sadece karaciğeri paylaştıklarını biliyoruz ancak tam anatomilerini bilmiyoruz." ifadesini kullandı.



Yapışık ikizlerin birbirinden ayrılması için yapılması gereken operasyona doktorlar, anestezi uzmanları, hemşireler ve ameliyat esnasında gerekli olabilecek tüm sağlık birimleri ile haftalardır sürdürdükleri hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Mark O'Brien, "Yoğun bakım ünitesi gibi yerlere ihtiyaç duymayacağımızı umuyoruz ama onlarla da görüşüldü." dedi.



Komplike bir operasyon öncesinde ilk olarak ikizlerin fiziksel durumlarını anlamak amacıyla ameliyata hazır olup olmadıklarını belirleyecek röntgen ve testleri yapacaklarını kaydeden O'Brien, "Tahmin edebileceğiniz gibi ameliyathanede iki anestezi uzmanı, iki hemşirelik ekibi olması gerekiyor. Bu yüzden normal uygulamaların dışında bir karmaşıklık seviyesi ortaya çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.



Diğer birleşik ikizlerin durumları göz önüne alındığında Nima ve Dawa'nın ayrılmalarının daha kolay olacağını düşündüklerini aktaran O'Brien, "Bazen ikizler arasında birinin yaşayamayacağına karar vermek gerekebiliyor ama elimizdeki bilgiye göre ikisinin de yaşayacağını ve tekrar Bhutan'a döneceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.



Ameliyat ne kadar sürerse sürsün buna hazır olduklarını ancak ikizlerin 8 saat içinde birbirinden ayıracaklarını umduklarını belirten RCH Çocuk Cerrahi Başkanı Dr. Joe Crameri ise "Sadece karın bölgesinden birleşikler, burası ayırmak için daha az karmaşık bir bölge, ayrılınca da hayat fonksiyonlarının normal bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.



Kraliyet Çocuk Hastanesindeki doktorlar yaklaşık 10 yıl ince Bangladeşli kafalarından yapışık ikizler Trishna ve Krishna'yı başarılı bir operasyonla birbirinden ayırmayı başarmıştı.



Anneleri Bhumcha Zangmo ile Melbourne'a gelen ikizler Nima ve Dawa'nın 300 bin Avustralya doları (yaklaşık 1 milyon 285 bin TL) civarındaki ameliyat ve diğer masrafları yardım kuruluşu Önce Çocuklar Vakfı tarafından karşılanacak.



Nima ve Dawa'nın ameliyat tarihi henüz bilinmiyor ancak son dönemlerde kilo kaybı yaşadığı belirtilen ikizlerin gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından ameliyata alınmaları bekleniyor.



Batı Himalayalar'da 1949 yılında kurulan ve resmi adı ile Bhutan Krallığı olan ülkede yaklaşık 800 bin kişi yaşıyor. Hindistan ve Çin ile komşu olan 47 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip Bhutan'ın başkenti Thimphu. Meşruti Monarşi ile yönetilen ülkenin başında Kral Jigme Khesar Namgyal Wangchuck bulunyor, Başbakanlık görevini ise Dasho Tshering Wangchuk yürütüyor.