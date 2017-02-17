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17 Şubat 2017 Cuma 18:59

Beyrut-Atina Uçağına Asılsız Bomba İhbarı

Beyrut-Atina Uçağına Asılsız Bomba İhbarı
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MIDDLE EAST HAVA YOLLARINA AİT BEYRUT-ATİNA SEFERİNİ YAPAN UÇAKTA BOMBA BULUNDUĞU İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Lübnan'ın Middle East Hava Yollarına ait Beyrut-Atina seferini yapan uçakta bomba bulunduğu ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

Middle East Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek üzere bu sabah Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan havalanan ME 251 sefer sayılı uçak için bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bilinmeyen bir numaradan Atina'daki havaalanının kontrol kulesi aranarak iletilen bomba ihbarı üzerine sefer halindeki uçakta yetkililer tarafından arama yapıldı. Arama sonucunda herhangi bir patlayıcı bulunmadığı ve ihbarın asılsız olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı.

Bu arada bomba ihbarı dolayısıyla uçak Atina'ya inmeden önce Yunanistanlı yetkililerin de havaalanında gerekli güvenlik önlemlerini aldığı ifade edildi.

Uçağın Atina'ya inerek yolcuların kabini boşaltmasının ardından uzmanlar tarafından yapılan aramada da uçakta patlayıcı herhangi bir madde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

İncelemelerin ardından uçağın planlı seferini gerçekleştirerek öğleden sonra Beyrut'a döndüğü kaydedildi.

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