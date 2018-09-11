Beyin Kanserinde Hücrelerin Sonsuz Bölünmesinin Önüne Geçildi

Bilim adamları, beyin kanserinin bir türünde, kanser hücrelerinin sonsuz bölünmesinde anahtar role sahip olduğunu belirledikleri bir protein unsurunu etkisiz kılmayı başardı.

LiveScience'ın haberine göre, California Üniversitesinden bilim adamları, bir hastadan çıkarılan, en agresif beyin kanseri türü glioblastoma hücrelerini, laboratuvar ortamında ve nakledilen fareler üzerinde inceledi.

Araştırmada, GABP proteininin "GABPbeta1L" adındaki küçük bir bölümünün, kanser hücrelerinin süresiz bölünmesinin etkinleşmesinde kilit rol oynadığı tespit edildi.

Gen düzenleme aracı CRISPR kullanarak GABP proteininden beta1L unsurunu çıkaran bilim adamları, yöntemin işe yaradığını ve beta1L yoksunluğunun, kanser hücrelerinin sonsuz bölünme eylemini durdurduğunu belirledi.

Araştırma ekibinin lideri nöro-cerrahi ve nöro-onkoloji Profesörü Joseph Costello, bulguyu, glioblastoma ve TERT geni mutasyonlarına sahip diğer birçok kanser türünde beta1L'yi hedef alan yeni bir ilacın geliştirilmesi açısından ümit verici olarak nitelendirdi.

