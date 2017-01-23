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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Beyaz Saray'ın Yeni Sözcüsü İlk Kez Basın Önüne Çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD basınının Başkan Donald Trump’ın yemin törenine katılanların sayısını az gösterdiğini iddia ederek, “Bu, şimdiye kadar bir devir törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki destek en az seviyeye insin” dedi.

Beyaz Saray'ın Yeni Sözcüsü İlk Kez Basın Önüne Çıktı
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YENİ SÖZCÜ SPICER: "(ABD BASINININ, DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILIMIN DÜŞÜK OLDUĞU İDDİALARI ) BU, ŞİMDİYE KADAR BURADA VE DÜNYA GENELİNDE BİR DEVİR TESLİM TÖRENİNDEKİ EN BÜYÜK KALABALIKTI, NOKTA"

"KASITLI OLARAK BUNU YAPTILAR Kİ DESTEK EN AZ SEVİYEYE İNSİN" 

Washington, 22 Ocak 17 : Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD basınının Başkan Donald Trump’ın yemin törenine katılanların sayısını az gösterdiğini iddia ederek, “Bu, şimdiye kadar bir devir törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki destek en az seviyeye insin” dedi.

ABD Başkanı Trump'ın yemin ederek görevine başlamasının ardından Beyaz Saray Sözcülüğünü üstlenen Spicer da ilk basın toplantısını düzenledi.

Amerikan basınından temsilcilerin olduğu salona, duyurulan toplantı saatinden yaklaşık 2 saat sonra gelen Spicer, sert bir tavır takındı. 

Spicer, Time dergisi muhabirinin Twitter hesabı üzerinden, "Trump’ın Beyaz Saray’a yerleştikten sonra Oval Ofis'teki Martin Luther King posterini kaldırdığı" iddiasında bulunmasına tepki gösterdi. Bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığını, muhabirin de paylaşımını daha sonra sildiğini dile getiren Spicer, ancak haberin sosyal medya üzerinden yayılmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu sorumsuzca bir davranış." diye konuştu. 

Trump’ın yemin törenine katılanların sayısının Amerikan basınınca olduğundan çok daha az gösterildiğini öne süren Spicer, bu yöndeki haberleri "yanlış ve utanç verici" olarak değerlendirdi.

Spicer, "Bu, şimdiye kadar burada ve dünya genelinde bir devir teslim törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki destek en az seviyeye insin." dedi.

(AA/AK/GÜL)

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