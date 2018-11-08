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Beyaz Saray, Donald Trump\'ın Tartıştığı Cnn Muhabirinin Saray\'a Giriş Kartını Askıya Aldı

New York, 8 Kasım 18 (.): Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Çarşamba günkü basın toplantısında tartıştığı CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta\'nın Saray\'a giriş kartını askıya aldı.

Beyaz Saray, Donald Trump\'ın Tartıştığı Cnn Muhabirinin Saray\'a Giriş Kartını Askıya Aldı

New York, 8 Kasım 18 (.): Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Çarşamba günkü basın toplantısında tartıştığı CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta\'nın Saray\'a giriş kartını askıya aldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 08:17
Beyaz Saray, Donald Trump\'ın Tartıştığı Cnn Muhabirinin Saray\'a Giriş Kartını Askıya Aldı
New York, 8 Kasım 18 (.): Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Çarşamba günkü basın toplantısında tartıştığı CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta\'nın Saray\'a giriş kartını askıya aldı.

Tartışma sırasında bir Beyaz Saray çalışanı, Acosta\'nın elinden mikrofonu almaya çalışmıştı.

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, Acosta\'nın Beyaz Saray\'a erişiminin "elini genç bir kadının üstüne koyması" nedeniyle alındığını söyledi.

BASIN TOPLANTISINDA NE OLDU?

Acosta, Çarşamba günkü toplantıda Trump\'la, Orta Amerika\'dan ABD\'ye doğru yol alan göçmen kafilesiyle ilgili iddiaları hakkında tartıştı.

Bunun üzerine bir kadın Beyaz Saray görevlisi, Acosta\'nın elinden mikrofonu almaya çalıştı.

"Bu kadar yeter, bu kadar yeter" diyen Trump daha sonra Acosta\'ya oturmasını ve mikrofonu indirmesini söyledi.

Trump ardından, "CNN seninle çalışıyor olmaktan utanç duymalı. Sarah Huckabee\'ye (Sanders) yaklaşımın tarzın korkunç" dedi.

Trump ayrıca muhabiri, "kaba, korkunç bir insan" olmakla suçladı.

CNN\'DEN TEPKİ

Sanders Twitter\'da yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray\'ın, bir muhabirin ellerini, işini yapmak isteyen bir genç kadının üstüne koymasına hiçbir zaman müsamaha etmeyeceğini" söyledi.

Sanders, "Bugün yaşanan olayın sonucu olarak Beyaz Saray, olaydaki muhabirin basın kartını yeni bir duyuruya kadar iptal etmiştir" dedi.

CNN ise yaptığı açıklamada Sanders\'ın yalan söylediğini, bahsettiği suçlamanın yaşanmadığını belirtti.

Kanal, kart iptali kararının "uygunsuz ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

CNN, Beyaz Saray\'a derhal kararı geri alma çağrısında bulundu.

Acosta ise karardan ilk olarak, Beyaz Saray\'a gittiğinde görevlilerin kendisini içeri almamasıyla haberdar olduğunu söyledi.

(BBC/HUR/ÖK)
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