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Beyaz Saray’dan Macron’a Suriye Yanıtı; “Başkan En Kısa Sürede Eve Dönülmesi Konusunda Net“

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders,

Beyaz Saray’dan Macron’a Suriye Yanıtı; “Başkan En Kısa Sürede Eve Dönülmesi Konusunda Net“

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders,

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
Beyaz Saray’dan Macron’a Suriye Yanıtı; “Başkan En Kısa Sürede Eve Dönülmesi Konusunda Net“
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron’un ABD Başkanı Donald Trump’ı Suriye’de kalma konusunda ikna ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, “Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net.” dedi.

Macron'un BFMTV ve Mediapart'ta canlı yayınlanan özel programda, “ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik.” açıklaması Washington’da tartışmalara neden oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, yaptığı açıklamada "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ’ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız.” ifadesini kullandı.

 

Son Güncelleme: 16.04.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
Beyaz SaraySarah Sanders
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