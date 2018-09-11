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Beyaz Saray Yeni Trump-Kim Zirvesi İçin Çalışıyor

Beyaz Saray Yeni Trump-Kim Zirvesi İçin Çalışıyor

11 Eylül 2018 Salı 08:17
Beyaz Saray Yeni Trump-Kim Zirvesi İçin Çalışıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında ikinci bir zirvenin düzenlenmesi planı üzerinde çalıştıklarını söyledi. 

Sanders, Trump'ın geçen hafta gazetecilere açıkladığı, Kim'den beklediği mektubu aldığını, mektubun "çok sıcak ve olumlu" olduğunu belirtti. 

Kim'in kamuoyuna duyurulması konusunda hemfikir olmaması halinde Beyaz Saray'ın mektubun ayrıntılarını paylaşmayacağını vurgulayan Sanders, "Mektubun öncelikli amacı, halihazırda koordine etme sürecinde olduğumuz, Başkan'la bir diğer görüşme takvimi talebinde bulunmak." ifadesini kullandı. 

Sanders, Kuzey Kore'de geçen hafta sonu düzenlenen Cumhuriyetin Kuruluşu Günü kutlamalarına da değinerek daha çok sivillere ve ekonomik kalkınmaya vurgu yapılan kutlamaların, "iyi niyet göstergesi" olduğunu kaydetti. Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikalarında "muazzam bir başarı" elde ettiğini, mektubun ilişkilerin geliştiğini ortaya koyan başka bir kanıt" olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore'de geçmiş yıllarda Cumhuriyetin Kuruluşu Günü kutlamalarında ağır silahlar ve askeri güç sergileniyordu. Bu yılki törende birkaç tank dışında yalnızca uygun adım yürüyen askerler yer almış, uzun menzilli füze bataryalarına yer verilmemesi dikkati çekmişti.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen sürdüğü kabul ediliyor.

 

Son Güncelleme: 11.09.2018 12:29
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