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22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:35

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İstifa Etmesi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İstifa Etmesi
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BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ SPİCER'IN GÖREVİNDEN AYRILDIĞI, ANCAK GEÇİŞ SÜRECİNDE BEYAZ SARAY EKİBİNE YARDIMCI OLACAĞI BİLDİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirilen Spicer görevinden ayrıldı.

Spicer'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken Beyaz Saray'ın istifayla ilgili resmi bir açıklama yapmasının beklendiği kaydedildi.

Spicer'ın görevinden ayrılma kararı almasında Trump'ın, New Yorklu ünlü finansör Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne atamasının etkili olduğu iddia edildi. Spicer'ın bu karardan rahatsız olduğu, ancak geçiş sürecinde Beyaz Saray ekibine yardımcı olmaya devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan sabah saatlerinde Trump yönetiminin Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini önerdiği Scaramucci'nin görevi kabul ettiğini açıkladığı ifade edildi. Scaramucci, seçim kampanyası sürecinde de Trump'ın önemli bağışçıları arasında yer alıyordu.

20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki koltuğuna oturan Trump'ın yakın çalışma ekibinden daha önce de dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke istifa etmişti.

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