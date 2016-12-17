Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 06:22

Beyaz Saray Önünde Halep Protestosu

Suriye Dayanışma Grubu tarafından Beyaz Saray'ın önünde gerçekleştirilen Halep protestosuna katılan 500'den fazla Amerikalı Müslüman, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Beyaz Saray Önünde Halep Protestosu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Suriye Dayanışma Grubu tarafından Beyaz Saray'ın önünde gerçekleştirilen Halep protestosuna katılan 500'den fazla Amerikalı Müslüman, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Göstericiler, Halep'te yaşanan katliamları ve buna dünyanın sessiz kalmasını protesto etti.

Halep'te hayatını kaybedenleri sembolize eden kısa bir gösteri sunulan ve Haleplilere dua edilen protestoda, Esed rejimi aleyhinde slogan atıldı.

Aslen Suriyeli bir katılımcı, ailesinin Halep'te olduğunu ve yaşananları gördükçe gözyaşlarını tutamadığını anlattı ve "Halep'le dayanışma halindeyiz; çünkü Halep asla düşmeyecek." dedi.

Daha sonra Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne kadar bir yürüyen yüzlerce kişi Halep için dua etti.

Çok sayıda kadın ve çocuğun da katıldığı "Halep" protestosu olaysız sona erdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
HalepBeyaz Saray
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü
AB'den Gümrük Birliği Açıklaması AB'den Gümrük Birliği Açıklaması
Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda Öldürülmesi Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda...
Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor
Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın
İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline Yükseldi İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü

Haberi Oku