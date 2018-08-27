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Beyaz Saray'ın McCain açıklamasını Trump'ın engellediği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki gün hayatını kaybeden senatör John McCain hakkında Beyaz Saray'ın hazırladığı övgü dolu açıklamayı engellediği öne sürüldü.

Beyaz Saray'ın McCain açıklamasını Trump'ın engellediği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki gün hayatını kaybeden senatör John McCain hakkında Beyaz Saray'ın hazırladığı övgü dolu açıklamayı engellediği öne sürüldü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:30
Beyaz Saray'ın McCain açıklamasını Trump'ın engellediği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki gün hayatını kaybeden senatör John McCain hakkında Beyaz Saray'ın hazırladığı övgü dolu açıklamayı engellediği öne sürüldü.

81 yaşında hayatını kaybeden ABD'li senatör John McCain ile ilgili şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi.

Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet yetkililerine dayandırılan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın zaman zaman kendisini eleştiren senatör McCain hakkında Beyaz Saray'ın hazırladığı övgü dolu açıklamayı engellediği öne sürüldü.

McCain'den "kahraman" olarak söz edilmişti

Buna göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly öncülüğünde bir yazı hazırlandı.

McCain'den "kahraman" olarak söz eden yazılı taziye açıklaması, Trump tarafından engellendi.

Trump yalnızca Twitter'dan taziye mesaj yayınladı

Trump, bunun yerine kendi Twitter hesabından taziyede bulunmakla yetindi.

Hayattayken Trump'ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD Başkanı'nın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu.

Önceki gün hayatını kaybeden Arizona Senatörü McCain'in cenazesinin 2 Eylül'de defnedileceği açıklandı.

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