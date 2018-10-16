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Beyaz Saray'dan Türkiye'ye “Kaşıkçı“ Desteği

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye “Kaşıkçı“ Desteği

16 Ekim 2018 Salı 06:57
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye “Kaşıkçı“ Desteği

BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ SÖZCÜLÜĞÜ: "(GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASINDA) TÜRK MÜFETTİŞLERİN ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ VE RESMİ SORUŞTURMA SONUÇLARIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ÖN YARGIDA BULUNMAYACAĞIZ"

"TÜRK YETKİLİLERİ, SUUDİ ARABİSTAN YÖNETİMİNİN DE TAM VE ŞEFFAF DESTEĞİYLE AÇIK BİR SORUŞTURMA YAPABİLECEK VE BİTTİĞİNDE SORUŞTURMANIN SONUÇLARINI RESMİ OLARAK PAYLAŞACAKLARDIR"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin, "Türk müfettişlerin çabalarını destekliyoruz ve resmi soruşturma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir ön yargıda bulunmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü'nden, AA muhabirinin gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili soruya yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye ve Suudi Arabistan ile Kaşıkçı soruşturması bağlamında sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Riyad'a gitmek üzere yola çıktığı vurgulanan açıklamada, "Türk müfettişlerin çabalarını destekliyoruz ve resmi soruşturma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir ön yargıda bulunmayacağız." ifadesine yer verildi.
"Türk yetkilileri, Suudi Arabistan yönetiminin de tam ve şeffaf desteğiyle açık bir soruşturma yapabilecek ve bittiğinde soruşturmanın sonuçlarını resmi olarak paylaşacaklardır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, ABD'nin soruşturma anlamında her türlü desteğe hazır olduğu da vurgulandı.
OLAY
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.
Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.
Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.
 

Son Güncelleme: 16.10.2018 10:23
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