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Beyaz Saray'dan “Trump-Kim zirvesi“ açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasındaki zirvenin yapılma ihtimaline karşılık ABD’li ön heyetin Singapur'a gideceğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan “Trump-Kim zirvesi“ açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasındaki zirvenin yapılma ihtimaline karşılık ABD’li ön heyetin Singapur'a gideceğini açıkladı.

27 Mayıs 2018 Pazar 07:43
Beyaz Saray'dan “Trump-Kim zirvesi“ açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasındaki zirvenin yapılma ihtimaline karşılık ABD’li ön heyetin Singapur'a gideceğini açıkladı.

Trump’ın, Kuzey Kore liderine mektup yazarak Singapur’da 12 Haziran’da yapılması planlanan zirveyi iptal etmesinin yankıları sürüyor.

Trump’ın Kim ile zirvesinin halen mümkün olduğu mesajını vermesinin ardından Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Singapur’a gidecek Beyaz Saray ön heyeti, zirvenin yapılması ihtimaline karşı hazırlık yapmak üzere planlandığı şekilde yola çıkacaktır." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN NEW YORK TİMES'IN HABERİNE YALANLAMA

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan haberde, gazeteye konuşan Beyaz Saray yetkilisinin, "Trump ve Kim arasındaki zirve yapılsa bile planlama için yeterli zaman kalmadığından bunun 12 Haziran’da gerçekleşmesinin mümkün olmadığını" söylediği iddia edildi.

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Trump, New York Times gazetesinin haberini Twitter hesabı üzerinden yalanladı.

Gazeteyi "sorunlu ve yolsuz" olarak niteleyen Trump, "Kuzey Kore ile ilgilenmek konusunda Trump yönetiminde sıfır anlaşmazlık var. Olsa bile sorun değil. New York Times beni başından beri yanlış anlamış." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başka bir paylaşımında da "Sorunlu New York Times, olmayan bir Beyaz Saray yetkilisinden, 'Toplantı yapılsa bile planlama için yeterli zaman olmadığından bunun 12 Haziran’da gerçekleşmesi mümkün değil.' diye alıntı yapmış. Yine yanlış. Gerçek insanlar kullanın, sahte kaynakları değil." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Perşembe günü, 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile yapacağı zirveyi neden iptal ettiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in atacağı olumlu adımları beklediğine dikkati çeken Trump, "Eğer Kim Jong-un, yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse ve ne zaman bunu yaparsa ben (görüşmek için) bekliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, dün de Amerikan Deniz Harp Okulunun mezuniyet töreni için Maryland'e hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa açıklama yapmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye hala sıcak baktığını belirtmişti.

Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Yaptıkları açıklama çok olumluydu. (Kim ile yapılması muhtemel görüşme) Ayın 12'sinde bile olabilir. Bu görüşmeyi onlar çok istiyor, biz de olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Daha önce 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı açıklanan, Trump tarafından iptal edilen zirve ve Kuzey Kore'den gelen son açıklamayla ilgili soruya ise ABD Başkanı, "Herkes oyunlar oynar." cevabını vermişti.

Son Güncelleme: 27.05.2018 10:58
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