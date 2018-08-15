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Beyaz Saray'dan 'Brunson' açıklaması: 'Trump hayal kırıklığı içinde'

Beyaz Saray'dan 'Brunson' açıklaması: 'Trump hayal kırıklığı içinde'

15 Ağustos 2018 Çarşamba 06:27
Beyaz Saray'dan 'Brunson' açıklaması: 'Trump hayal kırıklığı içinde'

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'de halen ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson'ın hala serbest bırakılmamasından "büyük hayal kırıklığı" duyduğunu söyledi.

Sanders günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Başkan (Trump) rahip Brunson'ın ve onun yanısıra diğer Amerikalılarla diplomatik misyon çalışanlarının hala serbest bırakılmamış olmasından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisinde" dedi.

Sözcü Sanders, "Türkiye'yi doğru olanı yapmaya ve bu kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 09:48
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