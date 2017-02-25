Beyaz Saray'dan Bazı Medya Kuruluşlarına Giriş Yasağı

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın Beyaz Saray'daki basın mensuplarıyla görüşmesine, aralarında CNN, New York Times, BBC ve Los Angeles Times'ın da bulunduğu bazı önemli medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmadığı bildirildi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ SPİCER'IN BASIN MENSUPLARIYLA GÖRÜŞMESİNE, ARALARINDA CNN VE NEW YORK TİMES'IN DA BULUNDUĞU BAZI ÖNEMLİ MEDYA KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİNİN ALINMADIĞI BELİRTİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın Beyaz Saray'daki basın mensuplarıyla görüşmesine, aralarında CNN, New York Times, BBC ve Los Angeles Times'ın da bulunduğu bazı önemli medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmadığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile ana akım Amerikan medyası arasındaki "Yalan haber" tartışması büyürken, bugün Beyaz Saray'daki kayıt dışı basın toplantısına CNN Televizyon kanalı ile New York Times gazetesi kabul edilmedi.

Basın mensupları arasında şaşkınlıkla karşılanan kararın, detayları kısa sürede ortaya çıkarken CNN, New York Times, The Hill, Politico, BuzzFeed, Daily Mail, BBC, Los Angeles Times ve New York Daily News kuruluşlarının Spicer'ın toplantısına alınmadığı kaydedildi.

Bu kararı protesto eden Associated Press haber ajansı ile Time dergisinin de içeri girmelerine izin verilmesine rağmen, toplantıya katılmadığı bildirildi.

Öte yandan ABC, CBS, NBC, Fox, Reuters ve Bloomberg gibi medya kuruluşlarının temsilcilerinin ise toplantıya alındıkları ve Spicer'ın görüşmesini takip ettikleri belirtildi.

Beyaz Saray basın sözcülerinden Sarah Sanders ise yazılı bir açıklama yaparak, Spicer'ın toplantısını takip eden bir basın ekibinin zaten bulunduğunu, alınan kararın engelleme değil, bir düzenlemeden ibaret olduğunu vurguladı.

Ancak kararın bir tür "Yasak" olduğu yorumunu yapan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği ise yaptığı açıklamada, kararı şiddetle kınadıklarını ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

SÖZCÜ SPICER'DAN CNN'E SERT TEPKİ

Söz konusu kayıt dışı basın toplantısında da Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın dünkü haberinden dolayı CNN'e çok sert tepki gösterdiği ve "Bu haberin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını" savunduğu belirtildi.

Buna mukabil CNN yönetiminden yapılan açıklamada, "Bugüne kadarki yayıncılık anlayışını aynen sürdürecekleri" mesajı verildi.

Dün akşam CNN'in yayınladığı özel haberde Beyaz Saray'ın, Trump'a yakın bazı isimlerin Ruslarla kurduğu ilişkiler hakkındaki haberleri sona erdirmesi talebini Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) geri çevirdiği iddia edilmişti.

Beyaz Saray yönetimi Trump'a yakın isimlerle Rusların görüştüğü yönündeki haberleri "Tamamen yalan" şeklinde nitelendirmiş ve bu haberlerin mesnetsiz olduğunu savunmuştu.

Sabah saatlerinde muhafazakarların yıllık olarak düzenlediği konferansa katılan Trump da ABD medyasına yönelik eleştirilerini devam ettirmiş, "Hepinizin bilmesini isterim ki sahte habere karşı bir savaş yürütüyoruz.

Sahte haber halkın düşmanıdır demiştim, çünkü kaynakları yok. Kaynağı gizlenen haberler yapıyorlar, gerektiğinde ise kaynak üretiyorlar" açıklamasını yapmıştı.

AMERİKAN MEDYASINDAN BEYAZ SARAY'A "AMBARGO" TEPKİSİ

Öte yandan Amerikan medyası, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın basın mensuplarıyla görüşmesine CNN, New York Times, BBC ve Los Angeles Times gibi medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmamasına tepki gösterdi.

Beyaz Saray'daki kayıt dışı basın toplantısına kabul edilmeyenlerin yanı sıra diğer medya kuruluşları da yaptıkları açıklamalarla Donald Trump yönetimine tepki gösterdi.

CNN kanalının açıklamasında, "Beyaz Saray'ın bu adımı kabul edilemez. Açıkçası hoşlanmadıkları gerçekleri yazdığınız zaman bu şekilde intikam alıyorlar. Biz bunlara bakmadan haberlerimize devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

New York Times baş editörü Dean Baquet ise yaptığı açıklamada, farklı partilerden birçok yönetimin uzun süredir haberlerini aktardıkları Beyaz Saray'da bu tür bir engellemenin daha önce olmadığını belirtti.

Baquet, New York Times ve diğer haber kuruluşlarının temsilcilerinin basın toplantısına alınmamasını güçlü bir şekilde protesto ettiklerini vurguladı.

Dünkü basın toplantısına alınan ancak olaydan haberinin olması halinde Beyaz Saray'ı protesto edeceklerini açıklayan Wall Street Journal'dan yapılan açıklamada ise "Bazı basın kuruluşlarının alınmaması sebebiyle Beyaz Saray'dan şikayetçiyiz. Eğer zamanında biliyor olsaydık biz de toplantıya katılmazdık." değerlendirmesinde bulunuldu.

"UMARIZ BİR DAHA TEKRAR ETMEZ"

ABD'nin önde gelen ajanslarından Associated Press'in (AP) açıklamasında, "Amerikan halkının mümkün olduğu kadar Başkan'a erişiminin olması gerektiği" üzerinde duruldu.

BuzzFeed adlı haber sitesinin genel yayın yönetmeni Ben Smith, Beyaz Saray'ın kararının bir "cezalandırma yöntemi" olduğunu savunarak, "Bu tür adımlar bizi yeni yönetimin eylemlerini adil ve agresif bir şekilde aktarmamıza engel olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Toplantıya alınmayan bir başka medya kuruluşu Politico'nın genel yayın yönetmeni John Harris de açıklamasında, "Beyaz Saray'daki basın toplantısına bazı medya kuruluşlarının alınmaması bir yanlış yönlendirmedir ve umarız bir daha tekrar etmez" ifadesine yer verdi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yazılı açıklamasında, söz konusu karar sert bir dille kınandı ve konunun en kısa sürede dernek bünyesinde tartışılacağı bildirildi.

CNN'İN HABERİ Mİ SEBEP OLDU?

CNN'in dün akşam yayınladığı özel haberde, Beyaz Saray'ın Trump'a yakın bazı kişilerin Ruslarla kurduğu ilişkiler hakkındaki haberleri sona erdirmesi talebini Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) geri çevirdiği iddia edilmişti.

Sözcü Spicer'ın, haberinden dolayı CNN'e çok sert tepki gösterdiği ve "bu haberin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını" savunduğu belirtilmişti. Spicer'ın basın mensuplarıyla dünkü görüşmesine bazı medya kuruluşlarının alınmamasında CNN'in söz konusu haberinin rolünün ne olduğu net olarak bilinmiyor.

Beyaz Saray basın sözcülerinden Sarah Sanders ise yazılı bir açıklama yaparak, Spicer'ın toplantısını takip eden bir basın ekibinin zaten bulunduğunu, alınan kararın engelleme değil bir düzenlemeden ibaret olduğunu kaydetmişti.