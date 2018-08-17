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Beyaz Saray'daki kabine toplantısı dua ile başladı

Beyaz Saray'daki kabine toplantısı dua ile başladı

17 Ağustos 2018 Cuma 09:06
Beyaz Saray'daki kabine toplantısı dua ile başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da yaptığı kabine toplantısının, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ettiği dua ile başlaması dikkati çekti.

Amerikan medyasının da takip ettiği ve Trump’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Bakan Pompeo’nun duasıyla başladı.

Trump, bakanlara teşekkür ettikten sonra, "Toplantıya Pompeo'nun duasıyla başlayacağız." diyerek sözü Dışişleri Bakanına bıraktı.

Pompeo ise "Askerlik günlerinde sıkça okuduğu bir duayı okuyarak toplantıya başlamak istediğini" belirtti.

"Ey Tanrı, babamız, ey insanın kalbini arayan, samimiyetine ve gerçeğe yaklaşmamıza yardım et" sözleriyle başlayan duasında Pompeo'nun "Dürüstlükte ve temiz düşüncede iktidarımızın gücünü arttır" şeklindeki sözleri dikkati çekti.

Pompeo'nun yaklaşık bir dakikalık duasının ardından kabine üyeleri Trump'a kısa notlar halinde gündeme ilişkin bilgi sundu. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

ABD Başkanı Trump dindar biri olarak bilinmese de başta Başkan Yardımcısı Evanjelik Mike Pence olmak üzere kabinedeki bazı isimlerin dini ritüellerini medyanın önünde de yapmaları kamuoyunun dikkatini çekiyor.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 13:03
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