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Beyaz Saray'da Kaşıkçı istifası

Beyaz Saray'da Kaşıkçı istifası

18 Kasım 2018 Pazar 08:15
Beyaz Saray'da Kaşıkçı istifası

BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİNDE İRAN-KÖRFEZ BÖLGESİ DİREKTÖRLÜĞÜNÜ YÜRÜTEN KİRSTEN FONTENROSE'NİN İSTİFA ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Beyaz Saray'da, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkilerini belirleyen politikaların yapımından sorumlu olan Kirsten Fontenrose'nin istifa ettiği bildirildi.

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve konuya hakim iki isme dayandırılan habere göre, Fontenrose'nin cuma akşamı görevini bıraktığı ileri sürüldü.

Haberde, Fontenrose'nin, ABD'nin Suudilere Cemal Kaşıkçı olayından dolayı getirdiği yaptırımların belirlenmesindeki en önemli isimlerden biri olduğu ve bu kişinin kısa süre önce Riyad'da temaslarda bulunduğu ifade edildi.

EL-KAHTANİ'NİN LİSTEYE EKLENMESİNİ SAĞLADI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde İran-Körfez Bölgesi Direktörlüğünü yürüten Fontenrose'nin, Suudilere sert yaptırımlar getirilmesini savunduğu, özellikle Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başdanışmanı Suud El-Kahtani'nin yaptırım listesine eklenmesinde etkili olduğu kaydedildi.

İstifa kararının sebebinin henüz net olmadığı bildirilen haberde, Fontenrose'nin Suudilere karşı "sert" yaklaşımının Beyaz Saray içinde tartışmaya neden olduğu ve istifanın bu tartışmalar sonucunda gelmiş olabileceği iddia edildi.

Beyaz Saray konuyla ilgili sorulara yanıt vermezken, Fontenrose de henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Son Güncelleme: 18.11.2018 11:23
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