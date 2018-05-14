Berlusconi'nin Siyasetteki Yasal Engeli Kalktı!



İtalyan siyasetinin önemli isimlerinden Forza Italia (Haydi İtalya) partisinin lideri ve eski Başbakan Silvio Berlusconi, kamu görevlerinden men yasağının kaldırılmasıyla seçimlerde tekrar aday olabilecek.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Gözetim Mahkemesi, 81 yaşındaki Berlusconi'nin 2013'te vergi kaçakçılığı suçundan giydiği hüküm sebebiyle 6 yıllık kamu görevlerinden men yasağının sona ermesine karar verdi.

Mahkeme, jandarma ve polisin Berlusconi'nin "hakkında olumsuz ihbar bulunmadığı ve iyi hal şartlarını sağladığı" yönünde beyanda bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerine mahkeme, Berlusconi'nin 2013'ten bu yana yürürlükteki kamu görevlerinden men yasağının sona ermesine hükmetti.

Mahkeme, Berlusconi'nin sanık olarak hakkında devam eden diğer davaların ise "vergi kaçakçılığı suçuyla ilgili rehabilitasyon süreci için bir engel teşkil etmediğine" karar verdi.

Berlusconi, vergi kaçırma suçundan dolayı aldığı cezayı, bir yaşlı bakım evinde 1 sene boyunca kamu hizmetinde bulunarak tamamlamıştı.

Berlusconi'nin kamu görevlerinden mahrumiyet yasağının ise 2019 yılında sona ermesi bekleniyordu.

81 yaşındaki Berlusconi, 2001-2006 ve 2008-2011 yılları arasında İtalya Başbakanı olarak görev yapmıştı.

