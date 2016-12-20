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20 Aralık 2016 Salı 20:35

Berlin Saldırısıyla İlgili Son Dakika Gelişmesi

Berlin Saldırısıyla İlgili Son Dakika Gelişmesi
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Berlin Saldırısıyla İlgili Son Dakika Gelişmesi
Alman yetkililer, Berlin saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığını açıkladı. Saldırıyı ise DEAŞ üstlendi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şüphelinin kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ve hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı duyuruldu.

Olayın ardından TIR sürücünün tanıklar tarafından eksiksiz takibinin gerçekleşmediğine işaret edilen açıklamada, şimdiye kadar şüphelinin TIR'ın içinde bulunduğuna ilişkin bulgulara rastlanmadığı aktarıldı.

Pakistanlı bir kişi, 12 kişinin öldüğü, 18’i ağır 48 kişinin yaralandığı olayın ardından Noel pazarına giren TIR'ı sürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Terör saldırısını DEAŞ üstlendi.

Öte yandan Köln tren istasyonu için yapılan bomba ihbarının da asılsız olduğu ifade edildi.


 
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