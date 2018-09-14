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Berlin'den Suriye'nin Yeniden İmarına Koşullu Destek

BERLİN, SURİYE'NİN YENİDEN İMARINA DESTEĞİ SİYASİ ÇÖZÜM KOŞULUNA BAĞLADI. ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI HEİKO MAAS VE RUS MEVKİDAŞI SERGEY LAVROV BUGÜN SURİYE'NİN GELECEĞİ VE İDLİB'İ GÖRÜŞECEK.

Berlin'den Suriye'nin Yeniden İmarına Koşullu Destek

BERLİN, SURİYE'NİN YENİDEN İMARINA DESTEĞİ SİYASİ ÇÖZÜM KOŞULUNA BAĞLADI. ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI HEİKO MAAS VE RUS MEVKİDAŞI SERGEY LAVROV BUGÜN SURİYE'NİN GELECEĞİ VE İDLİB'İ GÖRÜŞECEK.

14 Eylül 2018 Cuma 10:16
Berlin'den Suriye'nin Yeniden İmarına Koşullu Destek

BERLİN, SURİYE'NİN YENİDEN İMARINA DESTEĞİ SİYASİ ÇÖZÜM KOŞULUNA BAĞLADI. ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI HEİKO MAAS VE RUS MEVKİDAŞI SERGEY LAVROV BUGÜN SURİYE'NİN GELECEĞİ VE İDLİB'İ GÖRÜŞECEK.

 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Şam rejimi muhaliflerin son kalesi olarak nitelendirilen İdlib’e operasyon düzenlemeye hazırlanırken Suriye'nin yeniden imarına yönelik diplomasi trafiği de hızlandı.

 

Berlin'e bugün gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin geleceğini ve muhtemel İdlib operasyonunu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile masaya yatıracak.

 

ALMANYA'NIN KOŞULLARI

 

Maas ise Lavrov'un ziyareti öncesinde Suriye'nin yeniden imarına destek olmak konusunda Almanya'nın koşulları olduğunu açıkladı. Görüşme öncesi Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Maas, "Eğer Suriye'yi nihayetinde özgür bir seçime taşıyacak siyasi bir çözüm olacaksa, biz yeniden imarda üzerimize düşen sorumluluğu üstleniriz" şeklinde konuştu.

 

Siyasi çözümü koşul olarak dile getiren Maas, Alman hükümetinin Esad'la kalıcı bir çözümü tasavvur edemediğini de vurguladı. Maas ancak Esad'ın görevden alınmasını yeniden imara desteğe bir koşul olarak gündeme getirmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

 

Yeniden imarının sadece Rusya, İran ve Türkiye'nin tek başına yapamayacağını ifade eden Maas, "Burada bize de önemli bir rol düşüyor" dedi. Maas, "Sonunda seçimlerin olacağı bir Birleşmiş Milletler süreci ile nihai karar tüm Suriyelilerin ellerine bırakılacak. Bu da vatanlarını terk eden ve geri dönmek isteyenleri de kapsıyor" şeklinde konuştu.

 

İDLİB YAKININDAKİ BİR SIĞINMACI KAMPI

 

Öncelikle yeni bir insani felaketi önlemek istediklerini vurgulayan Maas, Lavrov'la her konuyu açık bir şekilde konuşacaklarını, Rusya'nın bölgede kilit bir rol oynadığını ve onlardan beklentileri olduğunu ifade etti.

 

Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'de Suriye ordusunun düzenlemeyi planladığı askeri operasyonunun büyük bir göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) 900 bin kişinin olası bir operasyon halinde bölgeden ayrılacağını tahmin ediyor.

 

Türkiye sınırında yer alan İdlib vilayeti Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolündeki son bölge. İdlib'de kontrol şu anda BM, ABD ve Türkiye'nin "terör listesinde" olan El Kaide'nin eski Suriye kolu olan Nusra cephesiyle bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünde.

Son Güncelleme: 14.09.2018 14:14
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