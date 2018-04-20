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Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Nedeniyle 10 bin kişi evlerini boşaltıyor!

Almanya’nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma yarım tonluk bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarından dolayı 10 bin kişi evlerinden tahliye ediliyor.

Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Nedeniyle 10 bin kişi evlerini boşaltıyor!

Almanya’nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma yarım tonluk bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarından dolayı 10 bin kişi evlerinden tahliye ediliyor.

20 Nisan 2018 Cuma 10:49
Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Nedeniyle 10 bin kişi evlerini boşaltıyor!


Almanya’nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma yarım tonluk bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarından dolayı 10 bin kişi evlerinden tahliye ediliyor.

Berlin Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mitte ilçesinde Merkez Tren İstasyonu yakınındaki Heide Caddesi’ndeki şantiyede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bomba bulundu.

Bombanın etkisiz hale getirilmesi için  yakın çevresi yasaklı bölge olarak ilan edildi.

Bu bölgedeki evlerde yaşayan 10 bin kişi tahliye edilmeye başlandı ve caddeler trafiğe kapatıldı.
Merkez Tren İstasyonu'nun da bu bölgede yer almasından dolayı yerel saat ile 11.30’dan itibaren bu istasyon kapatılacak. Metro, tramvay ve banliyö trenleri de bombanın etkisiz hale getirilmesine kadar istasyonu kullanmayacak.

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Askeri Hastane, Federal İstihbarat Teşkilatının (BND) merkez binası, Ekonomi Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının yanı sıra Charite Hastanesinin bir bölümü de boşaltılacak.

Halka polisin talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarının ardından yerel saat ile 14.00’de Merkez Tren İstasyonu’nun yeniden hizmet vermeye başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Almanya'da bu ayın başında Paderborn kentinde ve geçen yıl Hannover’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombaların etkisiz hale getirilmesi sırasında on binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Almanya genelinde İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan ve hala toprak altında bulunan  binlerce patlamamış bomba olduğu tahmin ediliyor.
 


Son Güncelleme: 20.04.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBerlin2DünşaSavaşBombaTahliyeönlem
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