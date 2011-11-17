Berberlere Perşembe Yasağı Kaldırıldı

İngiliz döneminden beri uygulanan berberler ve kuaförlerin perşembe öğleden sonra çalışma yasağı kaldırıldı.

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol’dan aldığı bilgiye göre, yasak ilgili birliklerin talebiyle kaldırıldı.

Perşembe öğleden sonra çalışma yasağının İngiliz döneminden kalan bir uygulama olduğunu ve sadece eski sömürge ülkelerinde uygulandığını, bugün İngiltere’de bile tartışıldığını kaydeden Önderol, bu

konudaki talebin Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği ile Berberler Birliği yetkilileri tarafından Çalışma Bakanı’na ziyarette iletildiğini kaydetti.

Önderol, güzellik salonlarına da perşembe öğleden sonra yasağının kısa bir süre önce kaldırıldığını hatırlattı.

Önderol, kaçak berber ve kuaförlerle mücadelenin Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile işbirliğinde sürdürüldüğünü de ekledi.