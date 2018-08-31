Berat Albayrak’tan önemli açıklamalar

'KOBİ'lere destek projesi' kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak açıklamasında dolardaki dünkü dalgalanmaya işaret ederek 'Dün Londra uyumadı' açıklamasını yaptı.

KOBİ'ler için kredi toplantısında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuştu.

Pekcan stokçulara fırsat verilmeyeceğini, Türkiye'nin bir dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Pekcan'ın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. İşte bakanın açıklamalarından satır başları:

Ekonomik saldırılara karşı kazanacağız.

IMF Arjantin dün Arjantin’i gördünüz. Ülkenin dinamikleri sağlam olduğu zaman Türkiye nasıl ayrışıyor görünüz. Doğru planlama lazım.

Güçlü ekonomiye kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu değişimi önümüzdeki 5 yıllık süreçte göreceğiz.

Türkiye’de piyasalar kapalıydı dün, Londra uyudu mu? Uyumadı. Biz de uyumadık.

Dünyada örneği olmayan şekilde devreye giren rating şirketi arkadaşlar yoğun bir gayrete girdiler bankalarımız hakkında kötü şeyler söylemek için. Bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Bankalarımız sağlam bir şekilde bizlerin de arkasında durduğu bir resimle yollarına emin adımlarla devam edecekler.