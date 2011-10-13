Benzinciler Birliği grevin kaldırılmasını talep etti.

Benzinciler Birliği, Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet)’te devam eden grevin “K-Pet bayileriyle K-Pet’i batırmak amacıyla yapılıyorsa başarılı olduğunu” ileri sürerek, grevin derhal kaldırılmasını talep etti. Çağdal

çözüm için tarafları işbirliği yapmaya çağırdı.

Birlik Asbaşkanı Levent Çağdal bugün yaptığı yazılı açıklamada, K-Pet’deki grevin devam ettiğini Petrol-İş’in grev nedenini, “kurum çalışanlarının haklarını korumak ve devlete ait yüzde 48’lik hissenin

satılmaması” olarak açıkladığını, devletin ise olayı sadece izlediğini, grev kalkmadan hiç kimseyle görüşmeyeceklerini söylediğini kaydetti.

K-Pet bayilerine yakıt ikmali yapılamadığını, bayilerin müşterilerine ve bankalara karşı sorumluluklarını yerine getiremediklerini ALPET’ten ikmal yapanların, çifte standartla karşı karşıya kaldıklarını

kaydeden Çağdal , K-Pet bayilerinin haksız rekabete maruz kaldığını ifade etti.

Benzinciler Birliği Asbaşkanı Levent Çağdal, grev nedeniyle ALPET’ten ihtiyacı olan akaryakıtı alan K-Pet bayilerinin peşin ödeme yapma zorunda kaldığını kaydetti.

Çağdal, bu nedenle grevin kaldırılarak sorunun çözümü için tüm tarafların işbirliği yapması gerektiğini açıkladı.