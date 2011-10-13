Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Benzinciler Birliği grevin kaldırılmasını talep etti.

Çağdal,bu nedenle grevin kaldırılarak sorunun çözümü için tarafların işbirliği yapması gerektiğini açıkladı.

Benzinciler Birliği grevin kaldırılmasını talep etti.

Çağdal,bu nedenle grevin kaldırılarak sorunun çözümü için tarafların işbirliği yapması gerektiğini açıkladı.

13 Ekim 2011 Perşembe 11:34
Benzinciler Birliği grevin kaldırılmasını talep etti.
banner238

Benzinciler Birliği, Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet)’te devam eden grevin “K-Pet bayileriyle K-Pet’i batırmak amacıyla yapılıyorsa başarılı olduğunu” ileri sürerek, grevin derhal kaldırılmasını talep etti. Çağdal

çözüm için tarafları işbirliği yapmaya çağırdı.

Birlik Asbaşkanı Levent Çağdal bugün yaptığı yazılı açıklamada, K-Pet’deki grevin devam ettiğini Petrol-İş’in  grev nedenini, “kurum çalışanlarının haklarını korumak ve devlete ait yüzde 48’lik hissenin

satılmaması” olarak açıkladığını, devletin ise olayı sadece izlediğini, grev kalkmadan hiç kimseyle görüşmeyeceklerini söylediğini kaydetti.

K-Pet bayilerine yakıt ikmali yapılamadığını, bayilerin müşterilerine ve bankalara karşı  sorumluluklarını yerine getiremediklerini ALPET’ten ikmal yapanların, çifte standartla karşı karşıya kaldıklarını

kaydeden Çağdal , K-Pet bayilerinin haksız rekabete maruz kaldığını ifade etti.

Benzinciler Birliği Asbaşkanı Levent Çağdal, grev nedeniyle ALPET’ten ihtiyacı olan akaryakıtı alan K-Pet bayilerinin peşin ödeme yapma zorunda kaldığını kaydetti.

Çağdal, bu nedenle grevin kaldırılarak sorunun çözümü için tüm tarafların işbirliği yapması gerektiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 13.10.2011 11:34
Anahtar Kelimeler:
GrevAlpetK-pet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim