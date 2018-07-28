banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
Şans bu kez Mağusa'ya güldü
Büyük ikramiye Mağusa'ya isabet etti...
45 kişi FETÖ'den yakalandı
45 KİŞİ FETÖ’DEN YAKALANDI
Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi
SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Karmaşık ticaret ilişkisi
KARMAŞIK TİCARET İLİŞKİSİ
banner282
Flaş Haber
45 kişi FETÖ'den yakalandı
Kapat

Benalla milyonların önünde açıklama yaptı

Fransa’da 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kılığına girerek eylemci döven Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un güvenlik danışmanı Alexandre Benalla, yol açtığı kriz hakkında televizyonda açıklama yaptı.

Benalla milyonların önünde açıklama yaptı

Fransa’da 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kılığına girerek eylemci döven Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un güvenlik danışmanı Alexandre Benalla, yol açtığı kriz hakkında televizyonda açıklama yaptı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:27
Benalla milyonların önünde açıklama yaptı

Benalla milyonların önünde açıklama yaptı

Fransa’da 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kılığına girerek eylemci döven Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un güvenlik danışmanı Alexandre Benalla, yol açtığı kriz hakkında televizyonda açıklama yaptı.

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çevik Kuvvet kılığına girerek eylemci döven CumhurbaşkanıEmmanuel Macron'un güvenlik danışmanı Alexandre Benalla, ülkenin en çok izlenen televizyon kanalında açıklama yaptı. Benalla, 1 Mayıs eylemcisini dövdüğü ve birçok ayrıcalığa sahip olduğunun ortaya çıkmasından sonra ilk kez televizyonda konuştu.

Benalla'nın hem kendini savunduğu hem de Cumhurbaşkanına yapılan suçlamaları temizlemeye çalıştığı programı yaklaşık 4 milyon kişi izledi.

Programda olayın şahsi bir hatadan devlet meselesine çevrildiğini dile getiren Benalla, “Benim hatamı muhalefetCumhurbaşkanı ile hesaplaşmak için kullandı” dedi.

Macron'un yaptıklarını “ihanet” olarak nitelendirmesini doğru bulduğunu söyleyen Benalla, “Cumhurbaşkanımızı medyatik  bir fırtınaya düşürdüğüm için ihanet etmiş oldum. Onu bundan koruyamadım” dedi.



Muhalefetin kendi hatasını Macron'un hatası olarak göstermeye çalıştığını ifade eden Benalla, “Çevik kuvvet kılığına girmedim. Beni gözlemci olarak davet ettiler, ben de icabet ettim. Kendim teklif etmedim. Eylemcilerle karışmamam için polis üzerimdekileri bana kendisi verdi” diye konuştu.

Eylemcileri dövmediğini söyleyen Benalla, “Etkisiz hale getirmeye çalıştım. Şiddet kullanmadım. Polis yetkisini kullanmadım. Bir vatandaşlık görevi yaptım. Çevik kuvvet zor durumdaydı. Durduramadıkları şiddetli eylemcileri etkisiz hale getirmeye çalıştım” dedi.

Güvenlik görüntülerini polis yardımı ile almakla da suçlanan Benalla, “1 Mayıs olayları üzerine ceza aldım. İsmini vermeyeceğim bir polis memuru, savunmam için işe yarayacağını söyleyerek bana işe yarayacak şiddetli eylemci görüntülerinden bahsetti ve teslim etti. Ben de kabul ettim. Görüntüleri kendim istemedim” dedi.

Öte yandan Benalla'nın kanala verdiği röportajda birçok soru ve cevabın kesildiği öğrenilirken, uzmanlar röportajla ilgili “çok iyi hazırlanılmış stratejik iletişim” nitelendirmesi yaptı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlginç Görüntüsü İle Dikkat Çeken Güneş Evi: The Heliodome
İlginç Görüntüsü İle Dikkat Çeken Güneş Evi: The Heliodome
Suriye rejimi terör örgütüyle masaya oturdu!
Suriye rejimi terör örgütüyle masaya oturdu!
Trump, Arap NATO’su kurmaya hazırlanıyor
Trump, Arap NATO’su kurmaya hazırlanıyor
ABD’de bakımevine silahlı saldırı: 5 ölü
ABD’de bakımevine silahlı saldırı: 5 ölü
Yunan Savunma Bakanı Kammenos: Bölgede Yaşayanlar Yangın Felaketini Körükledi
Yunan Savunma Bakanı Kammenos: Bölgede Yaşayanlar Yangın Felaketini Körükledi
Avrupa'ya Geçmeye Çalışan Çocuklar, Hayatta Kalabilmek İçin Cinsel İlişkiye Zorlanıyor...
Avrupa'ya Geçmeye Çalışan Çocuklar, Hayatta Kalabilmek İçin Cinsel İlişkiye Zorlanıyor...
ABD'de Motoru Arıza Yapan Uçak Otoyolun Ortasına İniş Yaptı
ABD'de Motoru Arıza Yapan Uçak Otoyolun Ortasına İniş Yaptı
FETÖ'cü Emre Uslu, Fetullah Gülen'in Talimatını Paylaştı!
FETÖ'cü Emre Uslu, Fetullah Gülen'in Talimatını Paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'dan ayrıldı
Mesut Özil sahaya kaptan çıktı
Mesut Özil sahaya kaptan çıktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim