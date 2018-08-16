Bella Hadid idolünü açıkladı

ABD’li top model Bella Hadid, Allure dergisine kapak oldu, samimi açıklamalarda bulundu

- Yanımda her zaman nemlendirici kremlerimi ve yüz maskelerimi taşıyorum. Günlük bakımlarımı bile uçakta yapıyorum.

- Kırmızı halı görünümlerimle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Orayı kendimi en iyi yansıttığım yerlerden biri olarak görüyorum. Kırmızı halı görünümüme çok önem veriyorum.

- Güzellik idollerim Cher (72) ve Monica Belluci (53). Herkes Cher’i inanılmaz bir şarkıcı ve oyuncu olarak görür ama aynı zamanda bir moda ikonudur. Cher, bugün hala sahneye çıkıyor ve ben hayatımın geri kalanında onun gibi olmayı arzuluyorum.

- Ve Monica Bellucci... Tüm zamanların en güzel kadını.