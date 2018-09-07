“belgrad-priştine Diyalog Sürecinde Zorluklar Sürüyor"



AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKALARI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ: "(BELGRAD-PRİŞTİNE DİYALOG SÜRECİ) ZORLUKLAR SÜRÜYOR. İKİ LİDERİN HUKUKİ OLARAK BAĞLAYICI VE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE İLİŞKİLERDE KAPSAMLI NORMALLEŞMEYİ SAĞLAYACAK ANLAŞMA ÜZERİNDE KARARLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞINA GÜVENİM VAR"



Brüksel, 7 Eylül 18: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belgrad-Priştine diyalog sürecinde zorlukların sürdüğünü belirtti.

Mogherini, AB arabuluculuğundaki Belgrad-Priştine diyalog süreci için Brüksel\'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVucic ile ayrı ayrı görüştü.

Liderlerle görüşmelerinin ardından yazılı açıklama yayımlayan Mogherini, "Zorluklar sürüyor. İki liderin hukuki olarak bağlayıcı ve uluslararası hukuka uygun olacak şekilde ilişkilerde kapsamlı normalleşmeyi sağlayacak anlaşma üzerinde kararlı bir şekilde çalışacağına güvenim var." açıklamasında bulundu.

Mogherini, BM Genel Kurulu öncesinde Thaçi ve Vucic ile Brüksel\'de tekrar bir araya geleceklerinin bilgisini paylaştı.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü MarkoDjuric, daha önce yaptığı açıklamada, Vucic\'in, Haşim Thaçi ile görüşmesini iptal ettiğini belirtmiş ve Priştine ile diyaloğun sürdürülmesi için gerekli şartların mevcut olmadığını savunmuştu.

Vucic de Brüksel\'deki temasları öncesinde, ülkesinin askeri, polis ve istihbarat birimlerinin Kosova\'daki yerel ve uluslararası kurumlarla iletişimini kesmesi talimatı vermişti.

Sırp medyasında yer alan haberlerde, 8-9 Eylül\'de Kosova\'yı ziyaret etmesi planlanan Sırp liderin, ziyareti kapsamında Gazivoda\'ya gitmesine izin verilmemesi nedeniyle böyle bir talimat verdiği iddia edilmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

