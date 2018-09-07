banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93274
ALTIN
246.287
DOLAR
6.3911
STERLİN
8.2745
EURO
7.3975
Uyustrucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Sungur paraları cebe attı
SUNGUR PARALARI CEBE ATTI
Uyuşturucu suçuna tokat gibi ceza
UYUŞTURUCU SUÇUNA TOKAT GİBİ CEZA
Çalıştığı İş Yerinden Para Çalan Bir Kişi Tutuklandı
7 BİN TL'Yİ CEBE ATTI
banner282

“belgrad-priştine Diyalog Sürecinde Zorluklar Sürüyor"

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKALARI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ:

“belgrad-priştine Diyalog Sürecinde Zorluklar Sürüyor"

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKALARI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ:

07 Eylül 2018 Cuma 14:01
“belgrad-priştine Diyalog Sürecinde Zorluklar Sürüyor

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKALARI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ: "(BELGRAD-PRİŞTİNE DİYALOG SÜRECİ) ZORLUKLAR SÜRÜYOR. İKİ LİDERİN HUKUKİ OLARAK BAĞLAYICI VE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE İLİŞKİLERDE KAPSAMLI NORMALLEŞMEYİ SAĞLAYACAK ANLAŞMA ÜZERİNDE KARARLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞINA GÜVENİM VAR"

Brüksel, 7 Eylül 18: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belgrad-Priştine diyalog sürecinde zorlukların sürdüğünü belirtti.
Mogherini, AB arabuluculuğundaki Belgrad-Priştine diyalog süreci için Brüksel\'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVucic ile ayrı ayrı görüştü.
Liderlerle görüşmelerinin ardından yazılı açıklama yayımlayan Mogherini, "Zorluklar sürüyor. İki liderin hukuki olarak bağlayıcı ve uluslararası hukuka uygun olacak şekilde ilişkilerde kapsamlı normalleşmeyi sağlayacak anlaşma üzerinde kararlı bir şekilde çalışacağına güvenim var." açıklamasında bulundu.
Mogherini, BM Genel Kurulu öncesinde Thaçi ve Vucic ile Brüksel\'de tekrar bir araya geleceklerinin bilgisini paylaştı.
Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü MarkoDjuric, daha önce yaptığı açıklamada, Vucic\'in, Haşim Thaçi ile görüşmesini iptal ettiğini belirtmiş ve Priştine ile diyaloğun sürdürülmesi için gerekli şartların mevcut olmadığını savunmuştu.
Vucic de Brüksel\'deki temasları öncesinde, ülkesinin askeri, polis ve istihbarat birimlerinin Kosova\'daki yerel ve uluslararası kurumlarla iletişimini kesmesi talimatı vermişti.
Sırp medyasında yer alan haberlerde, 8-9 Eylül\'de Kosova\'yı ziyaret etmesi planlanan Sırp liderin, ziyareti kapsamında Gazivoda\'ya gitmesine izin verilmemesi nedeniyle böyle bir talimat verdiği iddia edilmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Ortak Bildirisi Yayımlandı
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Ortak Bildirisi Yayımlandı
İspanya'da Yeni Bir Restorasyon
İspanya'da Yeni Bir Restorasyon "faciası"
Afganistan'da Taliban Saldırısı
Afganistan'da Taliban Saldırısı
Bm'den İdlib Açıklaması
Bm'den İdlib Açıklaması
Erdoğan-Ruhani Görüşmesi
Erdoğan-Ruhani Görüşmesi
Sırbistan Ve Kosova Cumhurbaşkanları Görüşmeyecek
Sırbistan Ve Kosova Cumhurbaşkanları Görüşmeyecek
Abd Yönetiminden Üst Düzey Yetkili Trump'a
Abd Yönetiminden Üst Düzey Yetkili Trump'a "direnişi" Anlattı
İsveç Halkı Pazar Günü Sandığa Gidiyor
İsveç Halkı Pazar Günü Sandığa Gidiyor
Katar'dan Almanya'ya 10 Milyar Avroluk Yatırım Planı
Katar'dan Almanya'ya 10 Milyar Avroluk Yatırım Planı
Köpek Balığını Kurtaran Dalgıç Ödüllendirildi
Köpek Balığını Kurtaran Dalgıç Ödüllendirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim