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Belgesel için Orta Afrika Cumhuriyeti'nde olan 3 Rus gazeteci öldürüldü

Belgesel için Orta Afrika Cumhuriyeti'nde olan 3 Rus gazeteci öldürüldü

01 Ağustos 2018 Çarşamba 06:27
Belgesel için Orta Afrika Cumhuriyeti'nde olan 3 Rus gazeteci öldürüldü

Belgesel çekimi için Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan 3 Rus gazetecinin, kimliği belirsiz kişilerce öldürüldükleri bildirildi.

Rus haber ajansı TASS’ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde belgesel çeken 3 Rus gazetecinin ölü bulunduğu belirtildi.
Gazetecilerin araçlarıyla hareket halindeyken, kimliği belirsiz kişilerce durdurularak öldürüldüklerinin belirtildiği haberde, ölenlerin gazeteci Orhan Cemal, kameraman Kiril Radçenko ve yapımcı Aleksandr Rastorguyev adlı Rus vatandaşları oldukları kaydedildi.
Rus medyasında yer alan iddialara göre, öldürülen gazeteciler Rus paralı asker grubu olarak bilinen "Vagner Grubu" ile ilgili bir belgesel çekimi için bir süredir Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunuyordu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Rus büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduklarını belirterek, "İlk belirlemelere göre, Rus vatandaşı oldukları düşünülen üç kişinin cesedine ulaşıldı. Orta Afrika Cumhuriyeti güvenlik güçleriyle temas halindeyiz." dedi.
Belgeselin yapımcılarından "Tsentra Upravlyeniya Rassledovaniyami (Araştırmalar Merkezi)" adlı şirketten yapılan açıklamada ise "Gelen haberlere inanmak istemiyoruz. Ancak, bunun artık bir hata olabileceğine dair ümidimiz kalmadı. Orhan, Kiril ve Aleksandr’ın yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 

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Son Güncelleme: 01.08.2018 10:37
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