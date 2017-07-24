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24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:26

Belediye Başkanlığı Seçimini Kazanan Kedi Hayatını Kaybetti

Belediye Başkanlığı Seçimini Kazanan Kedi Hayatını Kaybetti
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ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Talkeetna kasabasının belediye başkanı olarak tanınan Stubbs isimli kedi, 20 yaşında öldü.

Alaska'nın Talkeetna kasabasında, 1998 yılında yapılan seçimde kasaba halkı kendilerine uygun aday bulamadıklarını belirterek Stubbs adlı kediye oy vermiş, seçimde en çok oyu Stubbs almıştı. Bu olay nedeniyle fahri belediye başkanı olarak anılan Stubbs, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.​

Kedinin sahibi olan Spone ailesi, Stubbs'la ilgili yayınladıkları basın açıklamasında, "Stubbs, 20 yıl 3 ay yaşadı. Gün boyu yemek için ya da yatakta onunla oturmamız için miyavlar, biz uyurken sokulmak ve mırlamak isterdi. Son 31 aydır bizimle olduğun için teşekkür ederiz. Sen harika bir kedisin ve seni özleyeceğiz. Seninle geçirdiğimiz zamandan çok mutluyduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Stubbs'ın sahibi aile, geçtiğimiz gün Twitter hesabından bir de paylaşımda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre aile, Stubbs'ın ölüm nedeninin belli olmadığını, perşembe günü uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını da duyurdu.

900 kişilik nüfusa sahip Talkeetna kasabası, 1998 yılındaki seçimlerde kendilerine uygun bir aday bulamamaları nedeniyle oy pusulalarına Stubbs'ın adını yazmış ve başkanlık koltuğuna oturtulmuştu.


 
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