Belçika'nın Tihange Nükleer Santralinde Yangın

LİEGE KENTİ YAKINLARINDAKİ TİHANGE NÜKLEER SANTRALİNDE ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE BİR REAKTÖR KAPATILDI

Belçika'nın Liege kenti yakınlarındaki Tihange nükleer santralinde yangın çıktı.

Bin megavat kapasiteli Tihange 3 nükleer reaktörünün, trafosunda çıkan ve kaynağı belirlenemeyen yangın nedeniyle tedbir amaçlı devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Electrabel şirketince işletilen santralin trafosundaki yangın gece kontrol altına alınırken, sabotaj ihtimalinin söz konusu olmadığı açıklandı.

Electrabel'den yapılan açıklamada, yangın nedeniyle santralin nükleer güvenliğinin tehdit altında bulunmadığı ve hiçbir işçinin zarar görmediği bildirildi.

Belçika'nın elektrik üretiminin yaklaşık yarısını gerçekleştiren 7 aktif reaktörde sık sık sorunlar yaşanıyor. Doel 3 ve Tihange 2 reaktörleri güvenlik tehlikesi oluşturan çatlaklar nedeniyle Haziran 2012'den itibaren devre dışı kalmıştı. Doel 4 reaktöründe de ağustos başında sabotaj sonucu oluşan yağ sızıntısı nedeniyle faaliyete ara verilmişti.

Electrabel, Doel 4'ü yıl sonunda faaliyete geçirmeyi planlıyor. Doel 3 ve Tihange 2'nin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Art arda arızalar nedeniyle elektrik üretimi darbe alan Belçika'da hükümet mevcut nükleer santrallerin ömürlerini uzatmayı planlarken, halka elektrik tasarrufu çağrısı yapıyor.

Belçika'da bu kış mevsiminin sert geçmesi halinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor.