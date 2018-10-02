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Belçikalılar Emeklilik Yaşının 67 Olmasına Karşı

Belçikalılar Emeklilik Yaşının 67 Olmasına Karşı

02 Ekim 2018 Salı 11:02
Belçikalılar Emeklilik Yaşının 67 Olmasına Karşı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çalışan, hükümetin emeklilik reformunu protesto etti. Hükümet 65 olan emeklilik yaşını 67’ye çıkarmaya ve kıdem tazminatlarını değiştirmeye yönelik bir düzenleme hazırladı.

Çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, sabah saatlerinde, Brüksel'in Merkez Tren Garı yakınında toplandı. Yürüyüş yapan protestocular, gösteriyi aynı noktada sonlandırdı.

Belçika'nın çeşitli kentlerinden gelen ve hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, emeklilik reformunu eleştiren pankart ve dövizler taşıdı.

Protestoya katılanların, sendikalarını temsil eden renk giysileri ve flamaları dikkat çekti.

Sağanak yağışa rağmen gerçekleştirilen ve birkaç saat devam eden protesto yürüyüşünde, Belçika'daki hükümete emeklilik şartlarının düzeltilmesi çağrısında bulunuldu.

Protesto nedeniyle toplu taşımada aksamalar yaşandı, Brüksel'de metro, tramvay ve otobüs seferleri büyük ölçüde kesintiye uğradı.

Son Güncelleme: 02.10.2018 14:09
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