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26 Ocak 2017 Perşembe 13:21

Belçikalı Vekiller Artık İçkiye Para Ödeyecek

Belçikalı Vekiller Artık İçkiye Para Ödeyecek
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BELÇİKALI MİLLETVEKİLLERİ, FEDERAL PARLAMENTODA BİRA VE ŞARAP ALIRKEN ARTIK PARA ÖDEYECEK

Belçika Federal Parlamentosunda milletvekillerine yönelik bedava içki uygulaması yaklaşık 30 yıl sonra kaldırıldı.

Konuyla ilgili tartışmalar, parlamento içinde kötü davranışlara ilişkin çalışmanın ardından başladı. Çalışmada, "oturumların kalitesini artırmak" için şarap ve birayı kapsayan bedava içki uygulamasının bitirilmesine ilişkin öneriye yer verildi. Bunun üzerine Etik Komite, Parlamento Başkanı SiegfriedBracke'tan yaklaşık 30 yıldır devam eden uygulamanın kaldırmasını istedi.

Bracke, ilk açıklamasında, milletvekillerinin ayda ortalama 3 bardak bira ile 2 kadeh şarap içtiğini, istatistiklerin alkol tüketimini azaltmayı gerektirecek bir sebep bulunmadığını gösterdiğini söyledi. Ancak Parlamento Başkanı, tepkilerin ardından milletvekillerinin kahve hariç tüm içki ve içeceklere para ödemesine ilişkin düzenlemeye onay vermek zorunda kaldı.

Belçika Alkol ve Uyuşturucu Sorunları Derneği Başkanı MarijsGeirnaert da bedava içki yasağı çağrısı yaparak, siyasilerin rol modeli olduğunu ve diğer kurumlar için örnek teşkil etmeleri gerektiğini ifade etti.

Yeni uygulamada, milletvekillerinin içkiye ne kadar para ödeyeceği ise henüz açıklanmadı.

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