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Belçika'da Uyarı Grevi

Sendikaların çağrısıyla Anvers, Limburg, Hainaut ve Lüksemburg illerinde iş bırakan eylemciler, ülke genelinde tren ve otobüs seferlerinin aksamasına ve karayollarında uzun kuyruklara neden oldu.

Belçika'da Uyarı Grevi

Sendikaların çağrısıyla Anvers, Limburg, Hainaut ve Lüksemburg illerinde iş bırakan eylemciler, ülke genelinde tren ve otobüs seferlerinin aksamasına ve karayollarında uzun kuyruklara neden oldu.

24 Kasım 2014 Pazartesi 14:41
Belçika'da Uyarı Grevi
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BELÇİKA'DA ÇALIŞANLAR, MERKEZ SAĞ KOALİSYON HÜKÜMETİNİN KEMER SIKMA ÖNLEMLERİNE KARŞI BİRÇOK KENTTE UYARI GREVİ YAPIYOR.

Sendikaların çağrısıyla Anvers, Limburg, Hainaut ve Lüksemburg illerinde iş bırakan eylemciler, ülke genelinde tren ve otobüs seferlerinin aksamasına ve karayollarında uzun kuyruklara neden oldu.

Anvers Limanı'nı ve bölgedeki önemli sanayi tesislerinde faaliyete ara verdiren grev nedeniyle maddi zararın onlarca milyon avroyu bulduğu bildirildi.

Flaman işverenler örgütü VOKA, bu yıl planlanan diğer grevlerle birlikte toplam zararın 2 milyar avroya ulaşacağı tahmininde bulundu.

Belçika'da Valon ve Flaman liberaller ile Flaman milliyetçiler ve Hristiyan demokratların oluşturduğu merkez sağ koalisyonun, ücretlerin enflasyona endekslenmesini askıya alması ve emeklilik yaşını 2030'a kadar 67'ye yükseltme kararı, çalışanları sokaklara dökmüş, Brüksel'de 6 Kasım'da düzenlenen gösteriye 120 bin kişi katılmıştı.

Sendikalar öncülüğündeki grevlerin 1 Aralık'ta Doğu ve Batı Flaman ile Namur ve Liege illerinde, 8 Aralık'ta Flaman ve Valon Brabant ile Brüksel'de ve 15 Aralık'ta ülke genelinde yapılması planlanıyor.

(AA/RU/KAR)

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