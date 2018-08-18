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Belçika’da Görünümüyle Şaşkına Çeviren Bina: The Atomium

Belçika’da Görünümüyle Şaşkına Çeviren Bina: The Atomium

18 Ağustos 2018 Cumartesi 23:16
Belçika’da Görünümüyle Şaşkına Çeviren Bina: The Atomium

Belçika’da Görünümüyle Şaşkına Çeviren Bina: The Atomium

Eyfel Kulesi’nin ters çevrilmiş hâli mi ilginizi çekerdi? Yoksa  demir atomunun 165 milyar kez büyütülmüş hali mi? Yoksa iç kısmı sergi alanı ve restorana dönüştürülmüş çelik bir yapı mı? Hangisinin ilginizi daha çok çekeceğini bilmiyoruz. Ancak 1958 yılında tasarlanan ve Atom Çağı’nı temsil eden The Atomium’un ilginizi çekeceğine hiç şüphemiz yok. Belçika’nın en önemli eserlerinden biri kabul edilen The Atomium’a gelin yakından bakalım.

Fuar için tasarlanan The Atomium Brüksel’in simgesi oldu

102 metre yüksekliğindeki The Atomium, Brüksel’in bir parçası olarak tasarlanmamıştı belki ama yapının gördüğü ilgi, onun kalıcı hale gelmesini sağladı. Turistlerin akınına uğruyan The Atomium’un tasarımcısı André Waterkeyn, 1917 doğumlu Belçikalı bir mühendis.

On iki boru ile birbirlerine bağlanan, on sekizer metrelik çapa sahip, dokuz adet çelik küreden oluşan yapının dıştan görünümü atomu andırsa da iç kısmı tamamen bambaşka bir dünya. Yenilikçi yapısı ile oldukça ferah bir atmosfere sahip eserde, Belçikalı öğrencilerin yatılı olarak kalabilecekleri alanlar da bulunuyor. Yürüyen merdivenler aracılığıyla en üst noktaya ulaşıldığında, Brüksel’in panoramik görüntüsünün rahatlıkla gözlemlenebildiği The Atomium, kentin güzelliklerine yakından bakmak isteyenlerin ziyaret noktası oluyor.

Gündüz başka gece başka güzel

Başarılı tasarımının, mükemmel aydınlatma ile taçlandırıldığı yapı, gündüz saatlerinde çeliğin ihtişamını yansıtırken, gece karanlığında ise ışıklandırmaları ile daha ilgi çekici bir form kazanıyor. Aydınlatma konusunda küre içlerinin ve yürüyen merdiven alanlarının da hayli zenginlik kattığı Atomium, ziyaretçilerin, kendilerini bilim kurgu filminde gibi hissetmelerini sağlıyor. 2004 yılında yenilenerek günceli yakalayan ve gerek görsel gerekse işitsel açıdan pek çok detayla güçlendirilen yapı, eklenen sayısız yenilikle büyük dikkat çekiyor.

60 yılı aşkın zamandır Brüksel’in sembolü haline gelen eserin ziyaretçileri arasında, yabancı turistler kadar Belçikalı öğrenciler de bulunuyor. Genellikle sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılan The Atomium küreleri, geniş çaplı fuarlara da ev sahipliği yapabiliyor. Ziyaretçilerin, yaklaşık bir saat sürecek gezilerinin ardından tamamını görebilecekleri eser, yıllara meydan okuyan görkemli görünümü ile hayranlık uyandırıyor. Atomium, tarihe merak duyanların ve yakın tarihte ortaya konan önemli mimari eserleri görmek isteyenlerin uğrak yeri olmayı başarıyor.

Yakın zamanda Avrupa turu yapmayı planlıyorsanız ve tur planınız içerisinde Belçika yoksa The Atomium sayesinde Belçika’yı da rotanız içerisine dâhil edebilirsiniz.
 

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