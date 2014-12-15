Belçika'da Genel Grev

BELÇİKA'DA GENEL GREV HAYATI DURDURDU

Belçika'da yeni hükümetin emeklilik reformunu protesto eden kamu çalışanlarının bir günlük grevi ulaşımı felç etti. İşçi sendikalarının da destek verdiği grev nedeniyle uçak, otobüs ve tren seferleri durdu.

Belçika'nın Valon bölgesindeki tren yollarında iş bırakma eylemi vardı. Demiryolu işçilerinin grevi, hayatı durdurma aşamasına getirdi. Bir günlük grev nedeniyle Eurostar'ın Brüksel çıkışlı bütün seferleri iptal edildi. Brüksel, Paris ve Londra arasında sefer yapan hızlı tren hatlarında da aksaklık meydana geldi. Brüksel havaalanında da tüm uçak seferleri iptal edildi.

Ülkede emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi ve aşamalı olarak yaş sınırını artırmayı hedefleyen "emeklilik reformu" adı altındaki düzenlemelere karşı yapılan 24 saatlik grev nedeniyle ülke çapında kamu taşımacılığı ile posta hizmetleri tamamen durdu, hastane, yurtlar, okul, belediye hizmetleri, cezaevleri ve kreşlerde ise asgari düzeyde hizmet verildi.

Sabah erken saatlerde sendika aktivistleri belediyelerin önünde, okullarda, otobüs duraklarında ve diğer iş yerlerinde gruplar halinde barikat kurarak tüm çalışanların greve katılmasını sağladı. Yerel saatle 22.00'de sona erecek greve katılım özellikle kamu sektöründe başarılı oldu.