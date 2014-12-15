Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Belçika'da Genel Grev

Belçika'da yeni hükümetin emeklilik reformunu protesto eden kamu çalışanlarının bir günlük grevi ulaşımı felç etti. İşçi sendikalarının da destek verdiği grev nedeniyle uçak, otobüs ve tren seferleri durdu.

Belçika'da Genel Grev

Belçika'da yeni hükümetin emeklilik reformunu protesto eden kamu çalışanlarının bir günlük grevi ulaşımı felç etti. İşçi sendikalarının da destek verdiği grev nedeniyle uçak, otobüs ve tren seferleri durdu.

15 Aralık 2014 Pazartesi 11:16
Belçika'da Genel Grev
banner238

BELÇİKA'DA GENEL GREV HAYATI DURDURDU

 Belçika'da yeni hükümetin emeklilik reformunu protesto eden kamu çalışanlarının bir günlük grevi ulaşımı felç etti. İşçi sendikalarının da destek verdiği grev nedeniyle uçak, otobüs ve tren seferleri durdu.

Belçika'nın Valon bölgesindeki tren yollarında iş bırakma eylemi vardı. Demiryolu işçilerinin grevi, hayatı durdurma aşamasına getirdi. Bir günlük grev nedeniyle Eurostar'ın Brüksel çıkışlı bütün seferleri iptal edildi. Brüksel, Paris ve Londra arasında sefer yapan hızlı tren hatlarında da aksaklık meydana geldi. Brüksel havaalanında da tüm uçak seferleri iptal edildi.

Ülkede emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi ve aşamalı olarak yaş sınırını artırmayı hedefleyen "emeklilik reformu" adı altındaki düzenlemelere karşı yapılan 24 saatlik grev nedeniyle ülke çapında kamu taşımacılığı ile posta hizmetleri tamamen durdu, hastane, yurtlar, okul, belediye hizmetleri, cezaevleri ve kreşlerde ise asgari düzeyde hizmet verildi.

Sabah erken saatlerde sendika aktivistleri belediyelerin önünde, okullarda, otobüs duraklarında ve diğer iş yerlerinde gruplar halinde barikat kurarak tüm çalışanların greve katılmasını sağladı. Yerel saatle 22.00'de sona erecek greve katılım özellikle kamu sektöründe başarılı oldu.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim