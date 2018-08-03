Belçika\'nın Gazetecilerden Almaya Başladığı Ücrete Tepki

Brüksel, 3 Ağustos 18 : Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika\'nın birliğin düzenlediği liderler zirvesini takip eden ülkedeki gazetecilerden "güvenlik kontrolü" gerekçesiyle para alma kararı tepki çekti.

Brüksel\'deki Uluslararası Basın Derneği (IPA), AB liderler zirvesini takip edecek Belçika\'daki gazetecilerden güvenlik kontrolü gerekçesiyle para alınması kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Ücret uygulamasının ayrımcı olduğu, küçük medya kuruluşları ve serbest çalışan gazetecilerin zirve takip imkanlarını azalacağı belirtilen açıklamada, Belçika hükümetine Brüksel\'deki AB zirveleri konusunda sorumlu davranma ve basın özgürlüğüne tam saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva da, Belçika\'da gazetecilerden ücret alınmasına karşı olduklarını, AB anlaşmalarının koruyucusu olan AB Komisyonu\'nun konuyla ilgili yapılacak resmi itirazları değerlendireceğini açıkladı.

ÜCRET HAKKINDA

Alınan yeni bir karara göre, Belçika\'da görev yapan tüm gazeteciler, AB Liderler Zirvelerini takip etmek için geçecekleri güvenlik kontrolüne 50 avro ödeme yapacak, ödemeye ilişkin faturalar işverenlere postalanacak.

Bu gazeteciler için güvenlik kontrolü 6 ay boyunca geçerli olacak. Belçika dışından toplantıları takip edecek gazetecilerden ise ücret talep edilmeyecek.

Başkent Brüksel\'de AB liderleri her yıl resmi olarak 4 kez zirvede bir araya geliyor. Zirveleri, Belçika\'da bulunan binden fazla gazeteci takip ediyor.

(AA/GÖZ/ŞEB)

