Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16

Belçika Hastanelerinde Binlerce Kişi Hastane Mikrobu Kaptı

Belçika'da Kamu Sağlığı Enstitüsü, geçen yıl ülkedeki hastanelerde 7 bin 600 kişinin kan yoluyla bulaşan ve ölümcül olabilen bir &#34;hastane mikrobu&#34; kaptığını bildirdi.

Belçika Hastanelerinde Binlerce Kişi Hastane Mikrobu Kaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

GEÇEN YIL ÜLKEDEKİ HASTANELERDE 7 BİN 600 KİŞİNİN ÖLÜMCÜL BİR TÜR MİKROP KAPTIĞI AÇIKLANDI

Brüksel, 8 Mayıs 17 : Belçika'da Kamu Sağlığı Enstitüsü, geçen yıl ülkedeki hastanelerde 7 bin 600 kişinin kan yoluyla bulaşan ve ölümcül olabilen bir "hastane mikrobu" kaptığını bildirdi.

"De Standaard" gazetesinin haberine göre, doktor ve hemşirelerin, hijyenik tedbirleri göz ardı etmesi nedeniyle hastaların ölümcül olabilen bu mikroba yakalandığı belirtildi.

Kanda iltihaplanmaya yol açan mikrobu kapan hastaların yüzde 18'inin hayatını kaybettiği ifade edilirken, yüzde 40'ının mikrobu kateter ya da sonda takıldığı sırada kaptığına işaret edildi.

Kamu Sağlığı Enstitüsü, geçen yıl Belçika genelinde mikrobu kapan kişi sayısının 7 bin 600 olarak tespit edildiğini, sayının daha yüksek olabileceğinin sanıldığını vurguladı.

Enstitü görevlisi Els Duyburgh, "Hijyene önem verilen hastanelerde enfeksiyon oranının, çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Tüm hastanelerin kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekiyor." dedi.

Araştırmalar, Belçika'daki doktor ve hemşirelerin sadece yüzde 32'sinin gerekli hijyen önlemlerini dikkate aldığını, müdahale öncesinde ellerini dezenfekte ederek eldiven taktığını, saçlarını ve ağızlarını kapattığını, hastanın derisini sterilize etmeye özen gösterdiğini ortaya koydu.

Hijyen kurallarına özellikle İspanya ve ABD'de çok fazla önem verildiği ifade edildi.

(AA/ÖZ/FEZ)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Sudan'daki İç Savaş Güney Sudan'daki İç Savaş
İsrail Askerleri 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı İsrail Askerleri 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Kenya'da Deng Humması Salgını Kenya'da Deng Humması Salgını
Fransa’da Seçimi Macron Kazandı Fransa’da Seçimi Macron Kazandı
Gine'de Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı Gine'de Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı
Çin’de Sağanak Heyelana Neden Oldu Çin’de Sağanak Heyelana Neden Oldu
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Güney Sudan'daki İç Savaş
Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudanlı 1 milyondan fazla çocuğun daha ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Haberi Oku