Belçika\'da Tıbbi Ürünleri ‘drone’lar Taşıyacak



Brüksel, 5 Ekim 18 : Belçika\'da gelecek yıldan itibaren bazı hastaneler ve laboratuvarlar arasında ilaç, kan örneği, insan dokusu ve benzeri ürünlerin ulaşımı insansız hava araçlarıyla (drone) sağlanacak.

Belçika\'nın Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesine konuşan "Helicus Aero" adlı girişimin koordinatörü Mikael Shamim, halihazırda her hastanenin ayrı ayrı laboratuvarı ve eczanesi olduğunu, yeni girişimle hızlı ulaşım sonucu bir laboratuvarın birkaç hastaneye birden hizmet verebileceğini kaydetti.

İlaç, kan, idrar örneği ve insan dokusu gibi tıbbı ürünlerin karayoluyla transferinin zaman aldığına dikkati çeken Shamim, drone taşımacılığıyla hem kalite kaybının azalacağına hem de işlemlerin çok daha hızlı gerçekleşebileceğine dikkati çekti.

Ortalama 4-5 kilogram yük taşıma kapasitesi olacak dronelarla, gelecek yılın başında test uçuşu gerçekleştirilecek. Testin başarılı olması durumunda ilk etapta dronelar Anvers ve Hasselt bölgeleri arasında tıbbı ürün taşımaya başlayacak. Girişimin tüm ülkede geçerli olması için federal hükümet tarafından onay alması gerekiyor.

Yaklaşık 680 bin euro maliyeti olması öngörülen girişimin 330 bin avrosunu Belçika Federal Hükümeti finanse ediyor.

(AA/FG)

