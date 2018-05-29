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Belçika\'da Saldırı

2’Sİ POLİS 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN KİŞİ, CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ BELÇİKA VATANDAŞI

Belçika\'da Saldırı

2’Sİ POLİS 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN KİŞİ, CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ BELÇİKA VATANDAŞI

29 Mayıs 2018 Salı 15:12
Belçika\'da Saldırı
2’Sİ POLİS 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN KİŞİ, CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ BELÇİKA VATANDAŞI
İÇİŞLERİ BAKANI JAMBON: “FEDERAL KRİZ MERKEZİ DURUMU TAKİP EDİYOR. ARAŞTIRMA SÜRECİNDEYİZ”
Brüksel, 29 Mayıs 19 : Belçika\'nın Liege kentinde 2\'si polis 3 kişiyi öldüren saldırganın cezaevinden yeni çıkmış bir Belçika vatandaşı olduğu belirtildi.
Le Soir gazetesi, saldırganın 1985 doğumlu Benjamin Herman isimli bir Belçika vatandaşı olduğunu yazdı. Haberde, saldırganın hırsızlık suçundan tutuklu olduğu Lantin hapishanesinden dün çıktığı kaydedildi.
Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde bulunan ve Almanya sınırı yakınlarındaki bir sanayi merkezi olan Liege kentinde sabah saatlerinde şehir merkezinde bir saldırgan, yoldan geçen iki polis memuruna ateş açmış, saldırı sonucunda iki polis ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti.
Liege Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Saldırgan bıçakla iki polisi yaraladı ve silahlarını aldı. Ardından, silahla iki polisi öldürdü. Sonrasında ise bir araçta bulunan 22 yaşındaki bir kişiyi öldürdü." ifadesi kullanıldı.
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Saldırganın daha sonra bir liseye girerek burada bulunan bir kadını rehin almasının ardından, polisin operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, çatışmada iki polisin daha yaralandığı, saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Öte yandan Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Twitter hesabından, "Federal Kriz Merkezi durumu takip ediyor. Tam olarak ne olduğunu araştırma sürecindeyiz." paylaşımında bulundu.
Belçika Başbakanı Charles Michel, saldırıya ilişkin açıklamasında, "İçişleri ve Adalet Bakanı ile durumu takip ediyoruz. Yaralı ve yaşamını yitiren kurbanların ailelerine hükümetimiz adına başsağlığı diliyorum." dedi.
(AA/RÇ/HÖ)

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